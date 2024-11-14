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فنون ومشاهير
ياسمين صبري تكثّف من تصوير مسلسلها الجديد... لهذا السبب
Lebanon 24
14-11-2024
|
23:00
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ذكرت مجلة "لها" أن الفنانة ياسمين صبري تكثّف في الفترة الحالية من تصوير مشاهدها في مسلسل "ضل حيطة" المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.
وتكثّف ياسمين ساعات العمل من أجل الانتهاء مبكراً من تصوير المسلسل للبدء بتصوير فيلمها الجديد "الأرض السودا" الذي يجمعها للمرة الأولى بالفنان كريم عبدالعزيز والمخرج بيتر ميمي.
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ومسلسل "ضل حيطة" مكوّن من 30 حلقة، وتجسّد صبري خلاله شخصية فتاة تعمل في متجر لبيع الملابس، ولكنها تواجه مشاكل تقلب حياتها رأساً على عقب.
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