القبض على مذيعة شهيرة.. ما هي تهمتها؟

أوقفت الأجهزة الأمنية في مصر المذيعة التلفزيونية ومقدمة البرامج "داليا.ف"، بتهمة حيازة مواد مخدرة بهدف التعاطي.

في التفاصيل، بعد اشتباه رجال الأمن في داليا خلال قيادتها سيارة بصحبة أحد أصدقائها، حيث عثر بحوزتهما على كمية من المواد المخدرة بعد تفتيش السيارة، فتم القبض عليهما، والتحفظ على المضبوطات.

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وبحسب التحقيقات الأوّلية في قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، فإن المذيعة اعترفت بحيازتها المواد المخدرة بقصد التعاطي، فجرى تحرير المحضر اللازم للواقعة، وعرضهما على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.



وكشفت وسائل إعلام مصرية أن المتهمة عملت في السابق مقدمة لبرامج تلفزيونية، وتعمل حالياً كـ"بلوغر" على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أثار المحتوى الجريء الذي تقدّمه الجدل أكثر من مرة في وقت سابق.



وتمتلك المذيعة قناة عبر منصة "يوتيوب" حازت أكثر من 250 ألف متابع، كما حصدت ملايين المشاهدات أيضاً عبر صفحتها على "فيس بوك" التي يتابعها أكثر من مليون و300 ألف متابع.