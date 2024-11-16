منزلها دمّرته إسرائيل... مُؤثّرة لبنانيّة: "بيتي يلي ربيت فيه طفولتي راح" (فيديو)

كشفت المُؤثّرة غنى غندور أنّ منزلها في مدينة صور دُمِّرَ بسبب الغارات الإسرائيليّة، وقالت "بيتي يلي ربيت فيه طفولتي راح".

ووصفت غندور الشامتين بما يحصل "بالحثالة"، وقالت "قليلة كلمة زبالة على يلي بيتمنى تفوت إسرائيل على لبنان". (رصد لبنان 24)