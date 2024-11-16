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فيديو
منزلها دمّرته إسرائيل... مُؤثّرة لبنانيّة: "بيتي يلي ربيت فيه طفولتي راح" (فيديو)
Lebanon 24
16-11-2024
|
06:24
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كشفت المُؤثّرة غنى غندور أنّ منزلها في مدينة صور دُمِّرَ بسبب الغارات الإسرائيليّة، وقالت "بيتي يلي ربيت فيه طفولتي راح".
ووصفت غندور الشامتين بما يحصل "بالحثالة"، وقالت "قليلة كلمة زبالة على يلي بيتمنى تفوت إسرائيل على لبنان". (رصد لبنان 24)
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