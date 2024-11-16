19
o
بيروت
22
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
19
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
10
o
بعلبك
5
o
بشري
13
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
داليا البحيري توّجه رسالة لمنة شلبي
Lebanon 24
16-11-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الفنانة داليا البحيري عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستغرام"، منشوراً أشادت فيه بفيلم "الهوى سلطان"، موجهة من خلاله رسالة لبطلة الفيلم منة شلبي".
قالت داليا في منشورها: "لسه خارجة من فيلم الهوى سلطان... أولًا أنا مشاهدة غلسة أوي وبضحك بصعوبة ومش أي حاجة بتعجبني... ساعتين ضحكت من قلبي وطول الفيلم على وشي ابتسامة بجد فيلم السهل الممتنع كل الناس خارجة مبسوطة مش لازم الفيلم يبقي فيه حركات مفزلكة بالكاميرا وأكشن أو تويست جديد عشان يبقي فيلم حلو... ولا ثانية مليت".
Advertisement
أضافت البحيري: براڤو كل صناع الفيلم شكرًا من قلبي منة شلبي إنتي ضحكتيني وبكيتيني مبروك حبيبتي". فيلم "الهوى سلطان"، من بطولة كل من: منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة سي سينما لأحمد فهمي وهاني نجيب.
(لها)
فنون ومشاهير
المرأة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أسوأ إطلالة.. فستان ملكة جمال لبنان السابقة في عرض ايلي صعب في الرياض يُعرّضها للانتقادات (صور)
Lebanon 24
أسوأ إطلالة.. فستان ملكة جمال لبنان السابقة في عرض ايلي صعب في الرياض يُعرّضها للانتقادات (صور)
02:00 | 2024-11-16
16/11/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج... الأب إيلي خنيصر يكشف تفاصيل الطقس (فيديو)
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج... الأب إيلي خنيصر يكشف تفاصيل الطقس (فيديو)
07:30 | 2024-11-16
16/11/2024 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة "الجديد" تتحدّث عن قرار ترحيلها: "أنا لبنان بتنفسو بعشقو" (فيديو)
Lebanon 24
إعلاميّة "الجديد" تتحدّث عن قرار ترحيلها: "أنا لبنان بتنفسو بعشقو" (فيديو)
09:11 | 2024-11-16
16/11/2024 09:11:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه حقيقة ما جرى اليوم في اللقلوق
Lebanon 24
هذه حقيقة ما جرى اليوم في اللقلوق
10:23 | 2024-11-16
16/11/2024 10:23:13
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصتا بحماسة.. ابنتا عاصي الحلاني تستمتعان بوقتهما خلال عرض ايلي صعب في الرياض (صور)
Lebanon 24
رقصتا بحماسة.. ابنتا عاصي الحلاني تستمتعان بوقتهما خلال عرض ايلي صعب في الرياض (صور)
04:53 | 2024-11-16
16/11/2024 04:53:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في المرأة
01:13 | 2024-11-17
بالصور: هذه ملكة جمال الكون ووصيفتها!
16:25 | 2024-11-16
إليسا تتعرض لموقف محرج خلال حفل إيلي صعب.. وهذا ثمن فستانها! (صور)
16:00 | 2024-11-16
خطوات فعّالة للتخلّص من اسمرار الكوعين والركبتين
14:00 | 2024-11-16
توقف مفاجئ لمسلسل ياسمين صبري.. اليكم السبب
10:55 | 2024-11-16
ألين لحود تعلق على الاحداث الجارية في لبنان.. وهذا ما نشرته
08:30 | 2024-11-16
"مميت درجة التخلف".. منشور لورد الخال يحدث ضجة: من تقصد؟
فيديو
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
23:40 | 2024-11-14
17/11/2024 08:25:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
01:00 | 2024-11-14
17/11/2024 08:25:43
Lebanon 24
Lebanon 24
يكبرها بأكثر من 40 عاما.. إعلامية شهيرة تكشف انفصالها عن زوجها وعودتها إليه مُجددا (فيديو)
Lebanon 24
يكبرها بأكثر من 40 عاما.. إعلامية شهيرة تكشف انفصالها عن زوجها وعودتها إليه مُجددا (فيديو)
01:00 | 2024-11-13
17/11/2024 08:25:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24