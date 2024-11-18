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المرأة

خاتم خطوبة شيرين بيوتي يثير ضجة.. ما قصته وكم بلغ سعره؟

Lebanon 24
18-11-2024 | 02:30
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حصدت خطوبة المؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي شيرين عمارة وأسامة مروة ملايين المشاهدات في غضون دقائق فقط، بعدما شغل خبر خطوبتهما المنصات منذ أيام. وتناقلت العديد من التقارير معلومات عديدة حول خاتم "شيرين بيوتي" الذي قدمه لها أسامة عندما طلب يدها للزواج.
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والخاتم من براند المجوهرات الاعلى سعراً Tiffany & co المعروفة بالألماس الذي تبيعه فهو من الانقى حول العالم. خاتم شيرين مصنوع خصيصا من أجلها اذ ان هذا الموديل غير موجود على الموقع الرسمي للعلامة الشهيرة ويقدر العاملون في مجال الألماس ان سعره يترواح بين 90 ألف دولار أميركي و 100 ألف دولار أميركي.
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