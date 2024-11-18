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المرأة
غير اسمه إلى "آدم" بعدما اعتنق الإسلام... أروى جودة تعلن مفاجأة عن خطيبها وموعد زفافهما
Lebanon 24
18-11-2024
|
03:57
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كشف النجمة المصرية أروى جودة لكاميرا نواعم، على هامش فعاليات مهرجان الجونة المنتهية دورته السابعة، أنها سعيدة بتجربة المخرجة جيلان عوف في تجربتها الأخيرة في فيلم الفستان الأبيض.
وأضافت أروى أنها المخرجة جيلان عملت مع مخرجين كثر مثل داود عبد السيد وتامر محسن، وتمنت للنجمة ياسمين رئيس التوفيق في عملها الفستان الأبيض المنتظر طرحه سينمائياً الفترة القادمة.
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وعن تجهيزاتها لأعمالها الفنية القادمة قالت أروى أجهّز لمسلسل رمضاني سأتعاقد عليه قريباً، حيث أركز حالياً في الدراما أكثر من السينما.
وسألت نواعم أروى عن تفاصيل حضورها برفقة خطيبها الفرنسي الذي ظهرت برفقته سوياً على السجادة الحمراء وأثارت تساؤلات عن هويته، فقالت لنواعم إنه يدعى جون باتيست، وقد غير اسمه إلى «آدم» بعدما اعتنق الإسلام، ويحمل الجنسيتين الفرنسية والإيطالية.
وعن قصة لقائهما والحب المتبادل بينهما، قالت جودة إنها قابلته في عشاء عمل في فرنسا، حيث جلسا سوياً على مائدة واحدة وتبادلا الإعجاب.
أما موعد الزفاف فقالت أروى إن فستان الزفاف الأبيض جاهز، ولكن موعد الفرح لم يتحدد بعد، ومن المحتمل أن يكون مطلع العام القادم، ولكني في انتظار انتهاء أوراق الزفاف. (نواعم)
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