Advertisement

المرأة

غير اسمه إلى "آدم" بعدما اعتنق الإسلام... أروى جودة تعلن مفاجأة عن خطيبها وموعد زفافهما

Lebanon 24
18-11-2024 | 03:57
A-
A+
Doc-P-1279911-638675246165384257.jpeg
Doc-P-1279911-638675246165384257.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف النجمة المصرية أروى جودة لكاميرا نواعم، على هامش فعاليات مهرجان الجونة المنتهية دورته السابعة، أنها سعيدة بتجربة المخرجة جيلان عوف في تجربتها الأخيرة في فيلم الفستان الأبيض.

وأضافت أروى أنها المخرجة جيلان عملت مع مخرجين كثر مثل داود عبد السيد وتامر محسن، وتمنت للنجمة ياسمين رئيس التوفيق في عملها الفستان الأبيض المنتظر طرحه سينمائياً الفترة القادمة.
Advertisement

وعن تجهيزاتها لأعمالها الفنية القادمة قالت أروى أجهّز لمسلسل رمضاني سأتعاقد عليه قريباً، حيث أركز حالياً في الدراما أكثر من السينما.

وسألت نواعم أروى عن تفاصيل حضورها برفقة خطيبها الفرنسي الذي ظهرت برفقته سوياً على السجادة الحمراء وأثارت تساؤلات عن هويته، فقالت لنواعم إنه يدعى جون باتيست، وقد غير اسمه إلى «آدم» بعدما اعتنق الإسلام، ويحمل الجنسيتين الفرنسية والإيطالية.

وعن قصة لقائهما والحب المتبادل بينهما، قالت جودة إنها قابلته في عشاء عمل في فرنسا، حيث جلسا سوياً على مائدة واحدة وتبادلا الإعجاب.
أما موعد الزفاف فقالت أروى إن فستان الزفاف الأبيض جاهز، ولكن موعد الفرح لم يتحدد بعد، ومن المحتمل أن يكون مطلع العام القادم، ولكني في انتظار انتهاء أوراق الزفاف. (نواعم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
06:30 | 2024-11-18
04:51 | 2024-11-18
02:30 | 2024-11-18
00:26 | 2024-11-18
23:00 | 2024-11-17
14:49 | 2024-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24