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المرأة
يسرا تصالح حسين فهمي بعد تواجدها في حفل إيلي صعب... ما القصة؟
Lebanon 24
19-11-2024
|
02:17
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تعرضت النجمة يسرا، لهجوم كبير بعد تواجدها في حفل مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب، ضمن موسم الرياض 2024، احتفاءً بمسيرة عمرها 45 عاماً، في الوقت الذي تغيبت فيه عن افتتاح حفل مهرجان القاهرة السينمائي، الذي يترأسه النجم حسين فهمي.
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بعد عودتها من الرياض، أقامت الفنانة المصرية يسرا وزوجها خالد سليم حفل عشاء خصيصاً لضيوف مهرجان القاهرة السينمائي، حيث دعت فيه العديد من نجوم ونجمات المهرجان، على رأسهم رئيس المهرجان حسين فهمي.
ويعتبر هذا الحفل بمثابة اعتذار ودّي من يسرا لحسين فهمي، لتعويض غيابها عن حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، الذي بدأت فعالياته الأربعاء الماضي 13 تشرين الثاني، وتستمر حتى 22 من الشهر ذاته.
ومن بين النجوم والإعلاميين الذين حضروا الحفل، بجانب حسين فهمي، لبلبة، وإيناس الدغيدي، ولميس الحديدي، وبوسي شلبي، وعمرو دياب.
وكانت الفنانة يسرا، اعتذرت عن عدم حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، من خلال منشور عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، قالت فيه: "أعتذر بشدة عن عدم تمكني من حضور افتتاح الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مهرجان بلدي الذي أفتخر به كثيراً".
وأضافت: "أعتذر لرئيس المهرجان الأستاذ العزيز حسين فهمي لعدم حضوري وأعده بحضور حفل الختام لأني للأسف ارتبطت بحدث منذ 6 أشهر يتطلب حضوري ولم أتمكن من الاعتذار عنه.. بالتوفيق للجميع ولكل من شارك في هذا الحدث الرائع". (نواعم)
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