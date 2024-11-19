Advertisement

المرأة

يسرا تصالح حسين فهمي بعد تواجدها في حفل إيلي صعب... ما القصة؟

Lebanon 24
19-11-2024 | 02:17
A-
A+
Doc-P-1280420-638676047857986842.jpg
Doc-P-1280420-638676047857986842.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعرضت النجمة يسرا، لهجوم كبير بعد تواجدها في حفل مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب، ضمن موسم الرياض 2024، احتفاءً بمسيرة عمرها 45 عاماً، في الوقت الذي تغيبت فيه عن افتتاح حفل مهرجان القاهرة السينمائي، الذي يترأسه النجم حسين فهمي.
Advertisement

بعد عودتها من الرياض، أقامت الفنانة المصرية يسرا وزوجها خالد سليم حفل عشاء خصيصاً لضيوف مهرجان القاهرة السينمائي، حيث دعت فيه العديد من نجوم ونجمات المهرجان، على رأسهم رئيس المهرجان حسين فهمي.

ويعتبر هذا الحفل بمثابة اعتذار ودّي من يسرا لحسين فهمي، لتعويض غيابها عن حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، الذي بدأت فعالياته الأربعاء الماضي 13 تشرين الثاني، وتستمر حتى 22 من الشهر ذاته.

ومن بين النجوم والإعلاميين الذين حضروا الحفل، بجانب حسين فهمي، لبلبة، وإيناس الدغيدي، ولميس الحديدي، وبوسي شلبي، وعمرو دياب.

وكانت الفنانة يسرا، اعتذرت عن عدم حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، من خلال منشور عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، قالت فيه: "أعتذر بشدة عن عدم تمكني من حضور افتتاح الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مهرجان بلدي الذي أفتخر به كثيراً".

وأضافت: "أعتذر لرئيس المهرجان الأستاذ العزيز حسين فهمي لعدم حضوري وأعده بحضور حفل الختام لأني للأسف ارتبطت بحدث منذ 6 أشهر يتطلب حضوري ولم أتمكن من الاعتذار عنه.. بالتوفيق للجميع ولكل من شارك في هذا الحدث الرائع". (نواعم)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
00:39 | 2024-11-19
23:00 | 2024-11-18
15:26 | 2024-11-18
10:48 | 2024-11-18
08:52 | 2024-11-18
06:30 | 2024-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24