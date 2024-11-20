رسالة غامضة من غادة عبد الرازق تثير حيرة جمهورها... هذا ما كتبته في منشور على حسابها

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أثارت الفنانة غادة عبدالرازق حيرة جمهورها بعدما نشرت على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" رسالة غامضة دفعت العديد من متابعيها للتساؤل عن مغزاها.ونشرت غادة صورة مكتوباً فيها: "أحياناً، وأنت تتعامل مع الناس، تكتشف أن مشكلتك الوحيدة هي أن أهلك قد ربّوك".من ناحية أخرى، بدأت الشركة المنتجة لمسلسل "شباب امرأة" الذي من المقرر أن تخوض به غادة عبد الرازق السباق الدرامي الرمضاني المقبل في عمل جلسات تحضير مع بطلة ومخرج العمل لوضع اللمسات النهائية على تفاصيل المسلسل، كما تم البدء في بناء بعض الديكورات الخاصة بالعمل في الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك لتحديد موعد للبدء بالتصوير في أقرب وقت.وكانت الشركة المنتجة لمسلسل غادة عبد الرازق "شباب امرأة" قد حلّت كل المشكلات التي تخلّلت العمل خلال الفترة الماضية، ومنها اعتذار المخرجة نادين خان عن عدم إخراج المسلسل، حيث تعاقدت مع المخرج الشاب أحمد حسن ليتولى المهمة.المسلسل مأخوذ عن قصة "شباب امرأة" لأمين يوسف غراب، وتم تقديمها في فيلم أصبح من أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وأدت دور البطولة فيه: الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، وشادية، وشكري سرحان، وعبد الوارث عسر، وسراج منير، وفردوس محمد... وهو من تأليف أمين يوسف غراب، وإخراج وسيناريو وحوار صلاح أبوسيف. (لها)