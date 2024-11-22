"يؤبر قلبي أبو يوسف"... هل نشهد عودة ليلى اسكندر ويعقوب الفرحان قريبًا؟

ضجّت شبكات التواصل الاجتماعي في الساعات الاخير بجدل واسعة حول عودة الممثلة اللبنانية ليلى إسكندر إلى طليقها الممثل السعودي يعقوب الفرحان.



وفي التفاصيل، أطل اسكندر مع الإعلامي اللبناني مالك مكتب في مقطع فيديو، علّق عليه الأخير بقوله: "ليلى إسكندر تفجر قنبلة مدوية عن عودتها ليعقوب الفرحان"، لكنها ردّت بتعليقها: "لا تصدقوا"، من دون أن تُنهي عبارتها التساؤلات.

وفي لقطات أخرى من مقاطع مصورة، سأل مكتبي اسكندر عن الصداقة بعد الطلاق، فأكدت أنها موجودة على غرار علاقتها بالفرحان.

وأضافت في إشارة إلى إمكانية عودتهما عن الطلاق: "أكيد يؤبر قلبي يعقوب أبو يوسف صديقي للعمر (...) العلاقة كانت مبنية على صداقة، والحب بيخلص والصداقة بتظل، ويوسف بيظل ومانظل عائلة. وما بتعرف، يمكن نرجع... خلص، بعدين".

وكانت ليلى إسكندر أعلنت الطلاق من الفرحان في شهر أيار من عام 2022، عبر فيديو قالت فيه: "كنا معكم وشفتوا كيف ممكن يتحدّوا كل الدنيا وكل الأديان وكل المجتمعات والبيئة والعادات ليكونوا مع بعض بالحلال وجبنا أحلى هدية بالدنيا ابننا يوسف".

وأضافت: "زي ما علّمناكم الحب نريد أن نعلّمكم الانفصال المحترم، الطلاق الراقي عشان يوسف وليلى ويعقوب، عشان كلنا نستحق". (لها)