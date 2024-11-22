السجن لفنانة معتزلة.. ما هي التهم الموجهة ضدها؟

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أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، حكماً بحبس الفنانة المعتزلة جيني كامل، طليقة الشاعر الغنائي المصري أمير طعيمة، في القضية المقدمة من الأخير ضدها، وتغريمها 1000 جنيه.وتضمنت الدعوى اتهامات بالسب والقذف وإتلاف ممتلكات، لتتحول خلافاتهما الشخصية إلى ساحات القضاء.بدأ الخلاف بين طعيمة وجيني بعد مشاجرة وقعت بينهما، إثر علم جيني بوجود علاقة بين طعيمة والفنانة التونسية يسرا الجديدي، بطلة مسلسل "العتاولة"، لتتصاعد الخلافات بينهما بعد اتهام طعيمة لطليقته بالتعدي اللفظي والتشهير به.