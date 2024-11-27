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المرأة

فنانة شهيرة تثير الجدل بإعلان طلاقها (صورة)

Lebanon 24
27-11-2024 | 07:37
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أثارت الفنانة الشابة نور إيهاب جدلاً كبيراً خلال الساعات الماضية حول حقيقة انفصالها عن خطيبها الممثل نور بدر، بعد حوالى عامين من الارتباط الرسمي وظهورهما معاً في العديد من المناسبات.
وكانت نور إيهاب قد حذفت من حسابها الخاص في "إنستغرام" كل صورها مع نور بدر، وقام هو بالمثل، ورغم إبقائهما على متابعة بعضهما على الموقع، لكن ذلك لم يقطع الطريق أمام أخبار انفصالهما. (لها)
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نور إيهاب تثير الجدل حول انفصالها عن خطيبها نور بدر
 
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