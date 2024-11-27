فنانة شهيرة تثير الجدل بإعلان طلاقها (صورة)

أثارت الفنانة الشابة نور إيهاب جدلاً كبيراً خلال الساعات الماضية حول حقيقة انفصالها عن خطيبها الممثل نور بدر، بعد حوالى عامين من الارتباط الرسمي وظهورهما معاً في العديد من المناسبات.

وكانت نور إيهاب قد حذفت من حسابها الخاص في "إنستغرام" كل صورها مع نور بدر، وقام هو بالمثل، ورغم إبقائهما على متابعة بعضهما على الموقع، لكن ذلك لم يقطع الطريق أمام أخبار انفصالهما. (لها)

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