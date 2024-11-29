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المرأة

بعد عدّة أيّام في المستشفى... وفاة ممثلة مكسيكيّة شهيرة (صورة)

Lebanon 24
29-11-2024 | 06:40
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توفيت الممثلة المكسيكية الشهيرة سيلفيا بينال عن عمر يناهز 93 عاماً، بعد أن قضت عدة أيام في أحد مستشفيات مكسيكو سيتي بسبب التهاب في المسالك البولية، حسبما ذكر أقاربها.

وقالت وزارة الثقافة في الحكومة المكسيكية: "لقد امتدت مسيرتها المهنية لأكثر من ستة عقود، وشاركت في أكثر من 60 فيلماً ومسرحية. إرثها باقٍ كركيزة أساسية في السينما والمسرح والتلفزيون في المكسيك. فلترقد في سلام". (الامارات 24)
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