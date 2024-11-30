هدى الإتربي تتحدث عن صعوبات دورها في "نقطة سودة"

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تحدثت الفنانة هدى الإتربي عن الصعوبات التي واجهتها خلال تصوير دورها في مسلسل "نقطة سودة" الذي يعرض حالياً، حيث قالت في تصريحات صحافية عن دورها: "ليلى هي بنت تربت في بيئة خاطئة طول الوقت، ولم يكن لديها أي حرية للاختيار؛ لأنها وُلدت ووجدت نفسها تتصرف حسب ما أجبرتها عليه الحياة، ولكنها في وسط كل ذلك، جاءتها الفرصة لتطهر هذا الماضي وتصبح إنسانة أخرى بعدما وقعت في حب شخص، رغم تكليفها بإيذائه".وأضافت: "الشخصية صعبة واحتاجت مني مجهوداً كبيراً على مستوى التمثيل؛ لأنها قد تبدو للجمهور شريرة، ولكنها في الحقيقة تواجه صراعات ومشاعر بين حبها للشخص الذي تم تحريضها عليه من أجل تدميره، وبين الطرف الثاني الذي يهددها ويبتزها طول الوقت بماضيها السيئ، ولذلك هي مغلوبة على أمرها ومجبرة على تصرفاتها". (لها)