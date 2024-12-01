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المرأة

في عيد ميلاد إنجي كيوان... أحضان ورقص بين شيرين رضا ومحمد رمضان

Lebanon 24
01-12-2024 | 23:00
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احتفلت الفنانة إنجي كيوان بعيد ميلادها، والذي حضره عدد كبير من نجوم الفن، وعلى رأسهم محمد رمضان وشيرين رضا وماجد المصري وتامر حبيب وحسن أبو الروس وعمر السعيد وغيرهم من النجوم.


وأطلت إنجي كيوان بفستان بنفسجي قصير، واعتمدت الشعر القصير.
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في الصور، ظهرت الفنانة شيرين رضا في حالة انسجام مع النجم محمد رمضان، ترقص معه وبين أحضانه في حقل عيد الميلاد.

الصور المنتشرة أثارت الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تداولها على نطاق واسع.

على جانب آخر، تشارك الفنانة إنجي كيوان لأول مرة مع النجمة ياسمين عبد العزيز في السباق الرمضاني القادم 2025 من خلال المسلسل الاجتماعي الرومانسي "وتقابل حبيب".

وتلتقي إنجي كيوان بكوكبة من الفنانين في مسلسل "وتقابل حبيب" منهم: ويشارك في بطولته أيضاً كريم فهمي، نيكول سابا، وأنوشكا، وخالد سليم، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، ومحمود ياسين جونيور، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري. (نواعم)
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