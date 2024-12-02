حذف حساب أنغام من منصة "أنغامي"... ما القصة؟

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فوجئ جمهور الفنانة أنغام بمنصة الأغاني الشهيرة "أنغامي" تحذف حسابها من المنصة، حيث يجد كل مَن يبحث عن أغاني أنغام على المنصة رسالة تفيد بأن الصفحة غير متاحة بسبب "حقوق الترخيص"، وهو ما أثار حالة من الاستغراب والقلق بين جمهور الفنانة.حجب حساب أنغام على منصة "أنغامي" أثار تساؤلات الجمهور حول مصير ألبوماتها الغنائية، بما في ذلك أحدث ألبوم لها "تيجي نسيب"، الذي يتضمن 12 أغنية مميزة، منها: "هو أنت مين"، و"بقالك قلب"، و"موافقة"، و"خليك معاها".يُذكر أن حجب الحسابات على منصة "أنغامي" لم يقتصر على أنغام فقط، بل حذفت المنصة أيضاً حسابات لعدد من الفنانين من قبل، بينهم عمرو دياب الذي حُجِبت أغانيه لمدة شهرين كاملين، ما دفعه لإعادة طرحها عبر موقع "يوتيوب".وكانت أنغام قد أحيت حفلاً ضمن مهرجان "شتا الكويت"، حمل لافتة "كامل العدد"، وذلك بمشاركة المايسترو هاني فرحات. وقدّمت أنغام في الحفل عدداً كبيراً من أغانيها القديمة والحديثة، لتُشعل المسرح بوصلة رقص على أنغام أغانيها، في لقطة نادرة الحدوث في حفلاتها. (لها)