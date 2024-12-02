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المرأة

بالصور.. ابنة نوال الزغبي تنافس والدتها في جمالها

Lebanon 24
02-12-2024 | 07:30
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تصدر اسم مصممة الازياء تيا ديب ابنة الفنانة نوال الزغبي محركات البحث والتريند بعد ان نشرت صورة لها في احدث ظهر لها.
واطلت تيا باطلالة انيقة حيث ارتدت تيشيرت باللزن الاسود وفوقها جاكيت جلد من نفس اللون وطبقت مكياجا ناعما يتناسق مع اطلالتها الكاجوال.
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وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المنشور مشيدين بجمال تيا التي كبرت واصبحت تنافس امها جمالا . (الجديد)
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