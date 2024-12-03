"كتبت وصيتي"... نورهان تكشف عن أزمتها الصحية الجديدة (فيديو)

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وقالت نورهان: "وقتها كتبت وصيتي، وكنت أدعو ربنا بالشفاء، وفي تلك الفترة ذهبت الى عالم مصري هو الدكتور كريم أبو المجد ونصحني بأن أُجري العملية حتى لا تكون هناك مضاعفات في المستقبل، لكنني خفت على ابني معاذ من خطورة العملية وخفت إني أبتعد عنه، فرفضت، وأنا الحمد لله سعيدة الآن في حياتي".



خلال لقائها ضمن برنامج "واحد من الناس"، الذي يقدّمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة "الحياة"، كشفت الفنانة نورهان تفاصيل جديدة عن الأزمة الصحية التي مرت بها خلال الفترة الماضية، مؤكدةً أنها كانت تحتاج الى إجراء عملية جراحية دقيقة.وقالت نورهان: "وقتها كتبت وصيتي، وكنت أدعو ربنا بالشفاء، وفي تلك الفترة ذهبت الى عالم مصري هو الدكتور كريم أبو المجد ونصحني بأن أُجري العملية حتى لا تكون هناك مضاعفات في المستقبل، لكنني خفت على ابني معاذ من خطورة العملية وخفت إني أبتعد عنه، فرفضت، وأنا الحمد لله سعيدة الآن في حياتي".

وتابعت: "كتبت في وصيتي أن أتبرع ببعض أعضاء جسمي طبقاً لما هو مسموح به كصدقة، وأعطيتها للمحامية ورفضت إجراء العملية بسبب ابني".



ولدى سؤالها عن الأمومة في حياتها، أجابت نورهان: "كان نفسي يكون عندي بنت مع ابني معاذ، وأنا تعلمت ودرست كيفية تربية الأطفال، وكنت بشتغل مدرّسة في المدرسة التي بيها ابني". (لها)