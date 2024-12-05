رقصن بطريقة غريبة... مايا دياب وروبي يشعلن أجواء حفل زفاف في مصر (صور)

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اجتمعت كل من النجمات مايا دياب، روبي، ودينا الشربيني في القاهرة لإحياء حفل زفاف. وقدمّت النجمات أجمل أغانيهن الشهيرة وسط أجواء من الفرح والحماس.تألقت الفنانة مايا دياب بفستان فضي قصير لامع خطف الأنظار، بينما اختارت النجمتان المصريتان إطلالتين مشرقتين بالأزرق والبرتقالي.وقدمت مايا دياب مجموعة من الأغاني أبرزها "عروس" و"أهلاً وسهلاً"، فيما أدت روبي أغنيتها الشهيرة "ليه بداري كده" وسط تفاعل كبير من الحضور.مايا دياب شاركت عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام لقطات من الحفل الذي جمع العروسين آيا وميخا، ووجهت لهما تهنئة مميزة قالت فيها: "ألف مبروك". (lbc)