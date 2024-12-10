Advertisement

المرأة

نسرين طافش... من التمثيل إلى عالم الغناء

Lebanon 24
10-12-2024 | 03:38
A-
A+
Doc-P-1290675-638694241828268442.jpg
Doc-P-1290675-638694241828268442.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كَشَفَت النّجمة نِسرين طَافش عن رَأيها في الاتّجاه إلى الغِناء يوماً ما، حيث لفَتَت إلى مُميّزات وعيوب الاتّجاه الجديد الذي من المُرَجّح أنّها تسير فيه قريباً.

وخلال لقائها مع برنامج «ليالي Ten» مع الإعلامية بوسي شلبي، أكّدت طافش أنّها بالفعل تُحَضّر لأغنية ستكشف عن مواهبها المتعددة التي تمتلكها، مؤكدة أنّها لن أترك التمثيل من أجل الغناء، معتبرة نفسها في الأساس ممثلة وتحب مهنة التمثيل، موضحة أنّ للغناء مميزات وعيوباً، أبرزها أنّ الغناء مشروع «مُكلف» و«مُهلِك نَفسِيّاً»، لتُؤَكّد أنّه يحتاج إلى فريق كامل من أجل التحضير لأغنية واحدة، وهو ما اعتبرته «أَكثَر صُعوبة من التّمثيل».
Advertisement
 
وأشارت نسرين أيضاً إلى أنّ الغناء من ضِمن شروط نَجاحِه أن تكون هناك شَرِكة تَقِف بجانب المطرب، بالإضافة لتفرغ «المطرب الممثل» للغناء.
ورغم صعوبات الغناء، كشفت نسرين أنّ هناك أغنية بالفعل تُحَضّر لها حالياً، وستكون باللهجة المصرية، مؤكدة أنّها ستكون جاهزة للطرح في أعياد الكريسماس.


وعلى صعيد أعمالها الدرامية، أكّدت نسرين انتهاءها من تصوير مسلسل «بدون مقابل» برفقة الفنان هاني رمزي، الذي كان من المقرر أن ينافس في دراما رمضان الماضي ولكن تأجل عرضه، ولكن لم يتم تحديد ميعاد عرض رسمي له إلى الآن. 
وبالنسبة لإمكانية مشاركتها في موسم رمضان القادم 2025، لم تحسم نسرين أمر ترشحها من عدم، مبينة أن في صدد قراءة سيناريو لمسلسل لم تبد رأيها بعد فيه.


وعلى صعيد الأعمال السينمائية أوضحت نسرين تفضيلها الفترة الماضية السينما، حيث تشعر أنّ الأفلام مُريحة بسبب فترة التصوير القليلة، والوصول السريع للجمهور، كما أنّ الأفلام تعيش مع الجمهور فترة أطول وتكون في أرشيف الفنان.
وتنتظر نسرين عرض أكثر من عمل جديد خلال الفترة المقبلة، أحدثها فيلم الدشاش الذي يجمعها بمحمد سعد، زينة، نسرين أمين، وليد فواز، محمد جمعة، مصطفى أبو سريع، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، ومحمد يوسف أوزو، والعمل من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز، ويدور في إطار اجتماعي كوميدي.
 يشار إلى أنّ كان آخر أعمال نسرين طافش السينمائية فيلم «بنقدر ظروفك»، مع أحمد الفيشاوي ومي سليم، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، ويدور في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي، وقدمت نسرين خلاله شخصية سيدة تملك قناة للطبخ على اليوتيوب. (نواعم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
06:06 | 2024-12-10
04:45 | 2024-12-10
02:12 | 2024-12-10
23:58 | 2024-12-09
23:00 | 2024-12-09
15:05 | 2024-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24