نسرين طافش... من التمثيل إلى عالم الغناء

كَشَفَت النّجمة نِسرين طَافش عن رَأيها في الاتّجاه إلى الغِناء يوماً ما، حيث لفَتَت إلى مُميّزات وعيوب الاتّجاه الجديد الذي من المُرَجّح أنّها تسير فيه قريباً.



وخلال لقائها مع برنامج «ليالي Ten» مع الإعلامية بوسي شلبي، أكّدت طافش أنّها بالفعل تُحَضّر لأغنية ستكشف عن مواهبها المتعددة التي تمتلكها، مؤكدة أنّها لن أترك التمثيل من أجل الغناء، معتبرة نفسها في الأساس ممثلة وتحب مهنة التمثيل، موضحة أنّ للغناء مميزات وعيوباً، أبرزها أنّ الغناء مشروع «مُكلف» و«مُهلِك نَفسِيّاً»، لتُؤَكّد أنّه يحتاج إلى فريق كامل من أجل التحضير لأغنية واحدة، وهو ما اعتبرته «أَكثَر صُعوبة من التّمثيل».

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وأشارت نسرين أيضاً إلى أنّ الغناء من ضِمن شروط نَجاحِه أن تكون هناك شَرِكة تَقِف بجانب المطرب، بالإضافة لتفرغ «المطرب الممثل» للغناء.

ورغم صعوبات الغناء، كشفت نسرين أنّ هناك أغنية بالفعل تُحَضّر لها حالياً، وستكون باللهجة المصرية، مؤكدة أنّها ستكون جاهزة للطرح في أعياد الكريسماس.





وعلى صعيد أعمالها الدرامية، أكّدت نسرين انتهاءها من تصوير مسلسل «بدون مقابل» برفقة الفنان هاني رمزي، الذي كان من المقرر أن ينافس في دراما رمضان الماضي ولكن تأجل عرضه، ولكن لم يتم تحديد ميعاد عرض رسمي له إلى الآن.

وبالنسبة لإمكانية مشاركتها في موسم رمضان القادم 2025، لم تحسم نسرين أمر ترشحها من عدم، مبينة أن في صدد قراءة سيناريو لمسلسل لم تبد رأيها بعد فيه.





وعلى صعيد الأعمال السينمائية أوضحت نسرين تفضيلها الفترة الماضية السينما، حيث تشعر أنّ الأفلام مُريحة بسبب فترة التصوير القليلة، والوصول السريع للجمهور، كما أنّ الأفلام تعيش مع الجمهور فترة أطول وتكون في أرشيف الفنان.

وتنتظر نسرين عرض أكثر من عمل جديد خلال الفترة المقبلة، أحدثها فيلم الدشاش الذي يجمعها بمحمد سعد، زينة، نسرين أمين، وليد فواز، محمد جمعة، مصطفى أبو سريع، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، ومحمد يوسف أوزو، والعمل من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز، ويدور في إطار اجتماعي كوميدي.

يشار إلى أنّ كان آخر أعمال نسرين طافش السينمائية فيلم «بنقدر ظروفك»، مع أحمد الفيشاوي ومي سليم، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، ويدور في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي، وقدمت نسرين خلاله شخصية سيدة تملك قناة للطبخ على اليوتيوب. (نواعم)