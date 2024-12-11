"إياكم وحقن التخسيس".. فنانة شهيرة أصيبت بشلل في المعدة (صورة)

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وجّهت الفنانة منى فاروق تحذيراً قوياً للسيدات بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة نتيجة استخدامها لحقن التخسيس، داعيةً الى تجنّب هذه الوسائل حفاظاً على الصحة.وكشفت منى عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الرسمي في "إنستغرام" عن معاناتها من مضاعفات خطيرة؛ بسبب استخدام حقن التنحيف؛ ما تسبّب في إصابتها بشلل مؤقت في المعدة، وبتهيّج القولون، والإمساك الحاد، وجرثومة المعدة، بالإضافة الى نزيف شديد.كما أشارت الى أنها بحاجة الى إجراء فحوصات طبية دقيقة تشمل منظاراً للقولون والمعدة لتشخيص وضعها الصحي بشكل شامل.وناشدت منى فاروق متابعيها بالدعاء لها، موجهةً رسالة صريحة قالت فيها: "خدوا بالكم من صحتكم"، وداعيةً الى التوقف عن استخدام حقن التخسيس. (لها)