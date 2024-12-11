Advertisement

المرأة

"إياكم وحقن التخسيس".. فنانة شهيرة أصيبت بشلل في المعدة (صورة)

Lebanon 24
11-12-2024 | 07:20
A-
A+
Doc-P-1291286-638695235911829537.jpg
Doc-P-1291286-638695235911829537.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجّهت الفنانة منى فاروق تحذيراً قوياً للسيدات بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة نتيجة استخدامها لحقن التخسيس، داعيةً الى تجنّب هذه الوسائل حفاظاً على الصحة.
وكشفت منى عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الرسمي في "إنستغرام" عن معاناتها من مضاعفات خطيرة؛ بسبب استخدام حقن التنحيف؛ ما تسبّب في إصابتها بشلل مؤقت في المعدة، وبتهيّج القولون، والإمساك الحاد، وجرثومة المعدة، بالإضافة الى نزيف شديد.
Advertisement
كما أشارت الى أنها بحاجة الى إجراء فحوصات طبية دقيقة تشمل منظاراً للقولون والمعدة لتشخيص وضعها الصحي بشكل شامل.
وناشدت منى فاروق متابعيها بالدعاء لها، موجهةً رسالة صريحة قالت فيها: "خدوا بالكم من صحتكم"، وداعيةً الى التوقف عن استخدام حقن التخسيس. (لها)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
09:50 | 2024-12-11
05:22 | 2024-12-11
04:14 | 2024-12-11
03:37 | 2024-12-11
02:21 | 2024-12-11
00:16 | 2024-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24