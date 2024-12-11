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المرأة
ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برسالة غامضة
Lebanon 24
11-12-2024
|
14:39
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نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "فيسبوك" فيديو من أحد لقاءات الفنان عادل إمام التلفزيونية القديمة أثارت به الجدل بين متابعيها.
وظهر "الزعيم" في الفيديو وهو يقول: "أنا محيّر ناس كتير... وناس كتيرة متغاظة مني... ليه معرفش".
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وحظي الفيديو بتفاعل كبير من جمهور ياسمين متسائلين عن سبب نشرها له، وهل هو رسالة توجّهها لشخص محدّد؟
من ناحية أخرى، أعلنت ياسمين قبل أيام، عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" عن بدء تصوير مسلسلها الجديد "وتقابل حبيب"، والمقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل.
ونشرت مجموعة صور تجمعها مع صنّاع المسلسل، ومنهم المؤلف عمرو محمود ياسين والمنتج تامر مرسي، وعلّقت على الصور قائلةً: "بسم الله ابتدينا تصوير مسلسل "وتقابل حبيب" رمضان 2025".
ويضم مسلسل "وتقابل حبيب" مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: كريم فهمي، ونيكول سابا، وخالد سليم، وأنوشكا.
كما يضم العمل الذي تعود به ياسمين عبد العزيز بعد عامين من الغياب عن موسم رمضان، منذ أن قدّمت "ضرب نار" في 2023، نجوماً من جيل الكبار، وهم: الفنان القدير صلاح عبد الله، الفنان رشوان توفيق، والنجمة حنان سليمان. (لها)
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