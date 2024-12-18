Advertisement

المرأة

أحلام تطالب جمهور إكس بالصبر في موضوع ألبومها الجديد

Lebanon 24
18-12-2024 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1294267-638701093969190306.jpg
Doc-P-1294267-638701093969190306.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد تداول عدد كبير من معجبيها لأخبار وهاشتاغ ألبومها الجديد بعنوان "أحلام 2025"، شاركت أحلام مع جمهورها سلسلة تغريدات عبر حسابها الخاص على إكس.

أحلام كتبت اليوم الثلاثاء 17 كانون الاول عبر حسابها الخاص على منصة إكس : "مساء الخير حبايبي ان شاء الله أنكم جميعاً طيبين الكل يسأل ويتناول تغريدات وكلمات اغاني ألبومي الجديد مغلوطه لذا لو كان عندي شي واضح كنت أنا اول من اعلن عنه".
Advertisement

تابعت: "أنا فعلاً اشتغل في الألبوم بس للان باقي وقت طويل للإنجاز لذا أتمنى منكم الصبر اولاً وثانياً الصبر وثالثاً الصبر فقط . شكراً على محبتكم لي ومقدره بس كل اللي أوعدكم به اني اجتهد عشان يكتمل الألبوم بأجمل الأعمال".


وعلّقت على إحدى التغريدات على طريقتها المعروفة، بعد أن قارنها صاحب الحساب مع إحدى الفنانات قائلاً : "تحسبين نفسك اريانا", فكتبت له : "لا انا الملكه 👸🏻".



كما علّقت مازحة على أحد متابعيها الذي حسم موضوع ألبومها الجديد قائلاً : "حبيبتي الالبوم تسكر خلاص خليه للالبوم الجاي 😚 #Ahlam2029", فكتبت : "قول قسم".



أيضاً علّقت أحلام على تغريدة تحدثت عن تعاونها الجديد مع سعود بن محمد العبدالله الفيصل فقالت : "عاد انا من اكثر معجبينه ليه لا نسمع عندنا وقت".


ورداً على أحد المعجبين الذي سأل عن سبب تواجدها في دبي يوم أمس, والفائدة من تصدّر الألبوم الترند وهو لا يزال بعيداً عن الإصدار, فقالت : "أصوّر فلم".



كما عبّرت عن سعادتها بسبب تناول فانزاتها لموضوع ألبومها القادم أحلام 2025، مُعلّقةً لأحد المتابعين : "ليه لأ بالعكس ننشط كلنا الهشتاق نبيه ترند".

وكشفت لجمهورها المُحبّ أنها تحب أن تعمل براحتها على الألبوم قائلة : "بالعكس واحبهم واعرف محبتي عندهم بس انا اشتغل براحتي في الالبوم بكل امانه". (ET بالعربي)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
03:29 | 2024-12-18
23:00 | 2024-12-17
15:32 | 2024-12-17
14:19 | 2024-12-17
12:59 | 2024-12-17
09:08 | 2024-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24