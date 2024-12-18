أحلام تطالب جمهور إكس بالصبر في موضوع ألبومها الجديد

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بعد تداول عدد كبير من معجبيها لأخبار وهاشتاغ ألبومها الجديد بعنوان "أحلام 2025"، شاركت أحلام مع جمهورها سلسلة تغريدات عبر حسابها الخاص على إكس.أحلام كتبت اليوم الثلاثاء 17 كانون الاول عبر حسابها الخاص على منصة إكس : "مساء الخير حبايبي ان شاء الله أنكم جميعاً طيبين الكل يسأل ويتناول تغريدات وكلمات اغاني ألبومي الجديد مغلوطه لذا لو كان عندي شي واضح كنت أنا اول من اعلن عنه".تابعت: "أنا فعلاً اشتغل في الألبوم بس للان باقي وقت طويل للإنجاز لذا أتمنى منكم الصبر اولاً وثانياً الصبر وثالثاً الصبر فقط . شكراً على محبتكم لي ومقدره بس كل اللي أوعدكم به اني اجتهد عشان يكتمل الألبوم بأجمل الأعمال".وعلّقت على إحدى التغريدات على طريقتها المعروفة، بعد أن قارنها صاحب الحساب مع إحدى الفنانات قائلاً : "تحسبين نفسك اريانا", فكتبت له : "لا انا الملكه 👸🏻".كما علّقت مازحة على أحد متابعيها الذي حسم موضوع ألبومها الجديد قائلاً : "حبيبتي الالبوم تسكر خلاص خليه للالبوم الجاي 😚 #Ahlam2029", فكتبت : "قول قسم".أيضاً علّقت أحلام على تغريدة تحدثت عن تعاونها الجديد مع سعود بن محمد العبدالله الفيصل فقالت : "عاد انا من اكثر معجبينه ليه لا نسمع عندنا وقت".ورداً على أحد المعجبين الذي سأل عن سبب تواجدها في دبي يوم أمس, والفائدة من تصدّر الألبوم الترند وهو لا يزال بعيداً عن الإصدار, فقالت : "أصوّر فلم".كما عبّرت عن سعادتها بسبب تناول فانزاتها لموضوع ألبومها القادم أحلام 2025، مُعلّقةً لأحد المتابعين : "ليه لأ بالعكس ننشط كلنا الهشتاق نبيه ترند".وكشفت لجمهورها المُحبّ أنها تحب أن تعمل براحتها على الألبوم قائلة : "بالعكس واحبهم واعرف محبتي عندهم بس انا اشتغل براحتي في الالبوم بكل امانه". (ET بالعربي)