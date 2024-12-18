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المرأة

وصفوها بالجنون.. ممثلة شهيرة تكشف كواليس وقصصا مؤلمة من ولادة توأمها

Lebanon 24
18-12-2024 | 06:45
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حلّت الفنانة زينة ضيفةً على برنامج ABtalks الذي يقدّمه الإعلامي الإماراتي أنس بوخش عبر قناته الخاصة في "يوتيوب"، حيث كشفت كواليس ولادتها لنجليها التوأم في ولاية كاليفورنيا بأميركا، مؤكدةً أنها أصعب مراحل حياتها، إذ إنها كانت بمفردها أثناء ولادتها لتوأمها اللذين أصيبا بالكثير من الأمراض منذ أن أبصرا النور.
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وقالت زينة: "أنا شفت حاجة مفيش بني آدمين يقدروا يتجاوزوها، مرحلة إنك تولدي لوحدك في الغربة، وولادي كمان أتولدوا عيانين أوي، كانوا بيكتفوني عشان يغيرولي على الجرح، عشان كل يوم بنكتشف مرض جديد ليهم، كنت عاوزة أشبع منهم على قد ما أقدر عشان لو جرالهم حاجة".
وأضافت: "كانوا في المستشفى بيفتكروني مش طبيعية، وجابولي شيخ ودكتورة هندية، كنت بكلّمها هي الوحيدة بالعربي عشان كنت بطّمنلها وكانت حنينة عليّ وهي مكنتش بتتكلم عربي، جابولي مترجمة وعرفتني أن أنا زينة الممثلة وقالتلي أنهم عاوزين ياخدوا عيالي، وكانت بتقولهم في المستشفى إني ممثلة مشهورة في مصر ومكنوش مصدّقين".
وعن أسلوبها في تربية نجليها، قالت زينة: "المرحلة اللي أنا فيها دي هي أصعب مرحلة في حياتي، بسبب ولادي كل مرحلة من مراحلهم بحس إنها صعبة ومش عاوزة تعدّي، وطول الوقت خايفة، وكمان أنا معنديش الإيمان اللي كان عند أهالينا إنهم مطمنين، وبحس أن أنا كنز مع ولادي، وبهزّر معاهم كأني واحد صاحبهم، معتقدش إن في حد زيي أنا كمان بخلّيهم يحترموني في نفس الوقت".
وأكدت زينة أن ابنيها لا يشعران بفقدان الأب، ولا يعرفان مدى أهميته لأنهما لم يختبرا هذا الشعور من قبل، مضيفة أنها امرأة قوية لأنها تقوم بدور الأم والأب معاً. إذ قالت: "ولادي مش مفتقدين الأب لأن اللي مجرّبش حاجة معينة مش هيشعر بفقدها ومش حاسين بأهميته... وبشوف إني قوية عشان بسد خانة الأب والأم، ولو رايحة مكان وقالولي لأ متروحيش بسمع كلامهم عشان معنديش أغلى منهم".
وعبرت زينة عن حزنها الشديد لرحيل والدها، قائلةً: "أي حد عاوز يقرّب مني بيعمل نفسه زي بابا من كتر حبّي له، وأنا كنت بنخدع بده كتير، ومش قادرة أتعامل مع موضوع وفاة والدي لحد دلوقتي بالرغم من أنه اتوفى من كتير أوي، ودايماً بفتكر له كل حاجة حلوة، وهو كان حنين وعلشان كدة تعبت أوي بعدها ولحد دلوقتي بحتاجه، وروحي مبقتش زي ما هي، عمره ما ضربني ولا حرمني من حاجة، أنا كنت بخاف أغلط عشان مزعلوش، ومستغربة إني لسه مكملة، وكل الحب ده بطلعوا في أولادي لأن الحب اللي جواك كله بيطلع".
وكشفت زينة أن عمرو دياب هو مَن اقترح عليها اسمها الفني "زينة"، قائلةً: "اخترت اسم زينة بسبب عمرو دياب، هو اللي اقترح عليّ الاسم دا يكون اسمي الفني، بس أنا اسمي الحقيقي وسام، وبالنسبة لي اسم وسام ده اسم خاص أوي بعيلتي وصحابي، وبابا كان بيحبه أوي".
(فوشيا)
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