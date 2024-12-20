Advertisement

المرأة

هل تكون هنا الزاهد عروس 2025؟

Lebanon 24
20-12-2024 | 00:14
A-
A+
Doc-P-1295209-638702759529301207.jpg
Doc-P-1295209-638702759529301207.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أمنية تمنتها هنا الزاهد لحياتها الخاصة خلال لقاء ET بالعربي الأخير  معها.

وفي التفاصيل، وخلال سؤالنا لها عن أمنيتها لعام 2025 قالت هنا: "نفسي انشالله شغلي يعجب الناس يعني فيلم "ريستارت"و"الشاطر". مضيفة: "حياتي الخاصة بتمنالها حاجات: "أتمنى أن يكرمني الله في حياتي برضه و يخليلي أهلي وتبقى سنة كويسة عليّ ".
Advertisement

وردا على سؤال، عن إحتمال أن تكون عروس 2025 قالت: "هي مش عارفة والله يا ريت .. بتمنى ياريت ولما يبقى في حاجة بقول".


وكانت هنا تحدثت لأول مرة عن انفصالها عن زوجها السابق أحمد فهمي، في برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس، حيث قالت وقتها إنها يمكن أن تمثل أمامه إذا كان "الدور حلو"، ووصفته بالـ "زميل، لكن مش صاحب قوي."


وكشفت أن مرحلة الانفصال استغرقت فترة من الزمن، خاصةً أنها شخصية كان من الصعب تخيل فكرة الطلاق، لكن حدثت أمور مهدت لطلاقها على مدى 8 أشهر، مما سهل عليها تقبل الفكرة، وعن إحساسها بعد الانفصال، قالت: "كنت متوقعة إني حتدايق، بس منزلتش دمعة".

وحول أسباب الانفصال، تحدثت هنا عن صورة وردية عن العائلة والزواج كانت تتخيلها قبل الارتباط، خاصةً أنها تحب الأطفال جدًا، لكن الواقع لم يكن كذلك، بل عكس ما كانت تحلم به.


وأضافت أنها كانت تتعامل مع الآخرين "بحسن نية"، واكتشفت أن الزواج "مش بس راجل وست بس"، بل بما معناه "عائلة كاملة"، موضحة أنها تعلمت كثيراً من هذه التجربة، ولو عاد بها الزمن لن أقول "يا ريتني ما دخلتش التجربة دي". (ET بالعربي)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
01:44 | 2024-12-20
23:00 | 2024-12-19
14:58 | 2024-12-19
08:50 | 2024-12-19
04:15 | 2024-12-19
02:07 | 2024-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24