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المرأة
هل تكون هنا الزاهد عروس 2025؟
Lebanon 24
20-12-2024
|
00:14
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أمنية تمنتها هنا الزاهد لحياتها الخاصة خلال لقاء ET بالعربي الأخير معها.
وفي التفاصيل، وخلال سؤالنا لها عن أمنيتها لعام 2025 قالت هنا: "نفسي انشالله شغلي يعجب الناس يعني فيلم "ريستارت"و"الشاطر". مضيفة: "حياتي الخاصة بتمنالها حاجات: "أتمنى أن يكرمني الله في حياتي برضه و يخليلي أهلي وتبقى سنة كويسة عليّ ".
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وردا على سؤال، عن إحتمال أن تكون عروس 2025 قالت: "هي مش عارفة والله يا ريت .. بتمنى ياريت ولما يبقى في حاجة بقول".
وكانت هنا تحدثت لأول مرة عن انفصالها عن زوجها السابق أحمد فهمي، في برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس، حيث قالت وقتها إنها يمكن أن تمثل أمامه إذا كان "الدور حلو"، ووصفته بالـ "زميل، لكن مش صاحب قوي."
وكشفت أن مرحلة الانفصال استغرقت فترة من الزمن، خاصةً أنها شخصية كان من الصعب تخيل فكرة الطلاق، لكن حدثت أمور مهدت لطلاقها على مدى 8 أشهر، مما سهل عليها تقبل الفكرة، وعن إحساسها بعد الانفصال، قالت: "كنت متوقعة إني حتدايق، بس منزلتش دمعة".
وحول أسباب الانفصال، تحدثت هنا عن صورة وردية عن العائلة والزواج كانت تتخيلها قبل الارتباط، خاصةً أنها تحب الأطفال جدًا، لكن الواقع لم يكن كذلك، بل عكس ما كانت تحلم به.
وأضافت أنها كانت تتعامل مع الآخرين "بحسن نية"، واكتشفت أن الزواج "مش بس راجل وست بس"، بل بما معناه "عائلة كاملة"، موضحة أنها تعلمت كثيراً من هذه التجربة، ولو عاد بها الزمن لن أقول "يا ريتني ما دخلتش التجربة دي". (ET بالعربي)
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