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فنون ومشاهير
بشرى تكشف عن أمنيتها للعام الجديد
Lebanon 24
23-12-2024
|
23:00
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في تصريحات صحافية على هامش مشاركتها في "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير"، كشفت الفنانة بشرى عن أمنياتها الفنية في المرحلة المقبلة، حيث أكدت أنها تتمنى أن تقدّم فيلماً قصيراً، لأن الفيلم القصير أصبح أهم من الفيلم الطويل في هذا الوقت، ويدعم الشباب أكثر من الأفلام الطويلة التي تتطلب جهداً أكبر.
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وأضافت بشرى أنها تتمنى تقديم فيلم قصير يكون كوميدياً ساخراً وينتقد صنّاع السينما ويناقش الشللية التي تحدث في الوسط الفني باستمرار، قائلةً: "المخرج محمد سامي قال جملة مهمة إن شيء كويس إن المخرج يتعاون مع مجموعة نجوم معينين ويكون بيرتاح معاهم لكن الأفضل التعاون مع النجوم الجدد باستمرار لنظهر مواهبهم".
وعن مشاركتها فى الموسم الرمضاني ٢٠٢٥، قالت بشرى إنها ستشارك في مسلسل "سيد الناس" من إخراج محمد سامي وبطولة كلٍ من: عمرو سعد وإلهام شاهين وأحمد رزق وأحمد زاهر.
وعن أمنيتها للعام الجديد، قالت بشرى إنها تتمنى أن يكون عام ٢٠٢٥ أفضل وألطف من عام ٢٠٢٤ الذي تخلّله العديد من الصعاب. (لها)
فنون ومشاهير
المرأة
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