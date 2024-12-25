بأجواء فخمة.. نانسي عجرم تتألق بالأخضر وتحتفل بعيد الميلاد (صور)

بمناسبة عيد الميلاد، نشرت الفنانة نانسي عجرم صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وأطلت نانسي بفستان أخضر أنيق، نسقته مع حذاء كلاسيكي أسود وإكسسوارات بسيطة.

وأرفقت نانسي الصور برسالة لمتابعيها، متمنية لهم عيد ميلاد سعيدًا مليئًا بالسلام والسعادة.

ونشرت نانسي صورة عبر خاصية "الستوري" لمائدة الطعام الفخمة التي حضرتها بمناسبة الميلاد.

وكتبت نانسي عبر حسابها في منصة X " قائلة: "عيد ميلاد سعيد.. أتمنى أن يجلب موسم الأعياد هذا لك ولأحبائك السلام والسعادة والبركات التي لا نهاية لها".



وأضافت: "إلى جميع معجبي الرائعين، شكرًا جزيلاً! شكرًا لكم على الوقوف بجانبي والغناء مع موسيقاي وكونكم جزءًا مهمًا من رحلتي. أنتم حقًا تجعلون كل يوم يشعر وكأنه عيد ميلاد".





