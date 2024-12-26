فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)

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فاجأت الفنانة المصرية إيمان أيوب الجمهور بظهورها بملامح مختلفة تماماً عن آخر ظهور لها في مسلسل "نقل عام" الذي عُرض عام 2022، بسبب عمليات التجميل.وكانت إيمان قد تحدثت خلال حلولها ضيفةً على برنامج "قعدة ستات" الذي تقدّمه الإعلامية مروى صبري عن الأزمات التي مرّت بها، وسبب عدم مشاركتها في الأعمال الفنية، والأمراض التي أُصيبت بها بسبب خلافاتها مع طليقها.ورداً على انتقادات الجمهور لها، أبدت إيمان استياءها الشديد من الهجوم الذي تعرّضت له بعد ظهورها في البرنامج، مؤكدةً أنها واجهت انتقادات لاذعة طاولت شكلها ومظهرها لدرجة التنمّر والدعاء عليها بالموت.وأكدت إيمان أيوب أن هذه الانتقادات أثّرت سلباً في نفسيتها، قائلةً: "بينتقدوا شكلي وبيقولولي عاملة عمليات في وشّي، مع إن الحقيقة إن الميكب هو اللي كان مطلّعني كده... أنا عاملة فيلر بس، وده شيء عادي وكل الناس بتعمله، لكن وشّي طبيعي من غير ميكب أو فلتر".(لها)