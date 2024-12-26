أول فنانة عربية تغنّي على مسرح الفيلهارموني العريق... من هي؟

تستعد الفنانة الجزائرية العالمية سعاد ماسي لإحياء كبرى حفلاتها الغنائية في ألمانيا، على مسرح الفيلهارموني العريق في ألمانيا منتصف آذار المقبل.





وبهذا تكون سعاد ماسي أول فنانة عربية تغني على مسارح الفيلهارموني العريقة في ألمانيا عبر حفلين متتاليين في نفس الشهر، بداية من فيلهارموني هامبورغ في 14 آذار، ختاماً بحفل منتظر على مسرح فيلهارموني العاصمة الألمانية برلين في 28 منه، كما حمل كلا الحفلين لافتة كامل العدد من الإقبال الجماهيري حتى قبل موعد الحفلات بثلاثة أشهر.

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وتضع ماسي مسك الختام على جولتها الغنائية العالمية احتفالاً بإطلاق ألبومها الأخير والعاشر في مسيرتها "سيكانا"، والتي استمرت لأكثر من عامين قدّمت خلالها ما يزيد عن تسعين حفلاً غنائياً في مختلف دول العالم بين أوروبا والخليج ومصر وشمال أفريقيا، حيث استهلت الجولة العالمية من السعودية في تشرين الأول 2022 مروراً بجولات بين تونس والمغرب والإمارات وفرنسا وألمانيا وصولاً الى حفلها في مصر في "مهرجان العلمين".





وحصدت سعاد تكريمات عالمية رافقت النجاح الكبير لألبوم "سيكانا"، حيث ترشحت خلاله لخمس جوائز موسيقية عالمية وخطفت رسمياً جائزتين عالميتين، منها جائزة أفضل ألبوم في فئة المؤلف والفولك في جوائز تسجيلات النقاد الألمانية، والتي تضم خيرة النقاد الموسيقيين العالميين ومنافسة شهدت مئات الألبومات من حول العالم، إضافة الى تتويجها بجائزة أفضل ألبوم في الشرق الأوسط ضمن جوائز "ترانس غلوبال وورلد ميوزيك تشارت".