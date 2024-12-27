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المرأة
بالصور... إعلاميّة الـ"ال بي سي" احتفلت بعيد ميلادها
Lebanon 24
27-12-2024
|
10:02
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احتفلت الإعلاميّة في قناة الـ"ال بي سي" بترا أبو حيدر بعيد ميلادها.
ونشرت بترا بعض الصور عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، وثّقت من خلالها إحتفالها بعيدها، بحضور زملاء لها في القناة وأصدقائها. (رصد لبنان 24)
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