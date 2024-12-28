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المرأة
بعد غياب.. شيرين عبد الوهاب تعود لإحياء الحفلات في مصر
Lebanon 24
28-12-2024
|
13:00
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تواصل الفنانة شيرين عبد الوهاب نشاطها الفني الذي بدأته قبل فترة بإصدار ألبومها الأخير وإحياء حفلات في عدة دول عربية منها السعودية والكويت والإمارات، بحفلين جديدين تحييهما في القاهرة والإسكندرية بعد فترة غياب عن إحياء الحفلات بمصر.
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وكشف منظم الحفلات تامر عبد المنعم، تفاصيل حفلتي شيرين عبد الوهاب، في مصر بعد غياب عن إحياء الحفلات، وذلك بعد عودتها لجمهورها من جديد، حيث أكد أنها ستُحيي حفلتين في محافظتي القاهرة والإسكندرية ضمن حفلات العيد.
كانت شيرين عبد الوهاب، قد أحيت مؤخرًا حفلًا ضخمًا بدبي، قدمت خلاله باقة من أشهر أغانيها الرومانسية والعاطفية، بصحبة المايسترو مدحت خميس، منها "اللي يقابل حبيبي"، "مشاعر"، "كدابين"، "متحاسبنيش"، "بص بقى"، "بتمنى أنساك"، "صبري قليل"، "آه ياليل"، "على بالي"، و"عيون القلب" لنجاة الصغيرة، بالإضافة الى ميدلي من أشهر أغانيها والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وطلبوا تكرارها مرة أخرى.
وحرصت شيرين خلال الحفل على توجيه رسالة شكر لجمهورها قائلة: "عايزة أرحب بكل الحاضرين، شكرًا على حضوركم، شكرًا على حبكم، شكرا على استقبالكم في أي دولة من دول العالم إذا كان في الوطن العربي أو غير الوطن العربي، بحبكم وممتنة جدًا ليكم، أنا من غيركم كنت ميتة بحبكم جدًا، وعايزة أحيي الفرقة الموسيقية والمايسترو الأستاذ مدحت خميس". (لها)
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