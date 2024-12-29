Advertisement

المرأة

بتهمة "التشهير والسب".. هيفاء وهبي الى القضاء!

Lebanon 24
29-12-2024 | 07:11
A-
A+
Doc-P-1298890-638710783084364146.jpeg
Doc-P-1298890-638710783084364146.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تجددت الأزمة بين الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق، خالد التهامي، حيث قدم الأخير شكوى رسمية إلى نقابة المهن الموسيقية في 22 كانون الأول 2024، تتضمن اتهامات بالتشهير والسب، وذلك بعد أن انفصل عن العمل مع هيفاء وهبي قبل حوالي ستة أشهر.
Advertisement

وتبادل الطرفان الاتهامات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اذ ذكر خالد التهامي في شكواه إلى نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، أنه فوجئ في 16 كانون الأول 2024 بتصريحات من هيفاء وهبي عبر حسابها على "إنستغرام"، تتهمه فيها بتخريب صوتها في حفلتها الأخيرة في مصر.

كما قال إن هيفاء وهبي اتهمته بإبرام اتفاقات لأعمالها دون علمها، ما اعتبره تشويهًا لسمعته.
 
وطالب التهامي من نقابة المهن الموسيقية التحقيق في هذه الاتهامات، واستدعاء مهندس الصوت الذي عمل في الحفل للتحقق من صحة الادعاءات.

وأضاف في شكواه أن السبب الرئيس لتركه العمل مع هيفاء وهبي كان اكتشافه لفيديو على "يوتيوب" يحتوي على عبارات مسيئة من جانب الفنانة تجاه الشعب المصري، موضحا انه قرر عدم الاستمرار في العمل مع شخص يهين جمهور بلاده بهذه الطريقة.

وشدد على أنه يطالب بحقوقه وحقوق الشعب المصري في الرد على هذه الادعاءات الكاذبة.

وتواصل احد المواقع الصحافية مع المتحدث الرسمي لنقابة الموسيقيين الدكتور محمد عبدالله، لبحث موقف النقابة من هذه الأزمة، حيث أكد أن الشكوى الرسمية قد وصلت بالفعل من مدير أعمال هيفاء وهبي، لكنها قيد الدراسة.

وأضاف عبدالله أن مجلس النقابة لا يزال يدرس تفاصيل الشكوى قبل إصدار أي قرار نهائي، موضحا أن النقابة تراجع جميع جوانب الموضوع بعناية قبل اتخاذ أي إجراء، خاصة أن الواقعة تعود إلى سنوات ماضية قبل تولي مصطفى كامل نقابة الموسيقيين. (الجديد) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
12:02 | 2024-12-29
09:45 | 2024-12-29
02:41 | 2024-12-29
23:00 | 2024-12-28
13:00 | 2024-12-28
10:08 | 2024-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24