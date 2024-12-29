مبارك الهاجري يشيد بأغنية منتظرة في ألبوم أحلام 2025

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في سلسلة فيديوهات عفوية مليئة بالحماس، أطلّت أحلام على متابعيها عبر حسابها على سناب شات برفقة زوجها مبارك الهاجري، حيث تبادلا الحديث حول تفاصيل ألبومها الجديد لعام 2025 أثناء تواجدهما في السيارة، والذي حمل شعار "صنع في السعودية".وفي التفاصيل، بدأت أحلام تعيش نجاح ألبومها الجديد الذي لم يصدر بعد كالعادة، و الذي استغرق منها فترة عمل مدتها 4 سنوات مع 6 شهور مكثفة خلال الفترة الماضية و فترة شهر مع تحضيرات مكثفة و سهر، لم يترك فيها مبارك زوجته، بل كان يحرص على ان يكون دتئما الى جانبها خلال العمل على أغنيات البومها الجديد "أحلام 2025".وتحدثت أحلام بحماسة عن المجهود الذي تبذله خلال تحضير أي ألبوم، خصوصا و أنها تعتمد سياسة الألبوم كل 4 سنوات و كل ألبوم لها لا يقل عن 23 أغنية، قائلة في الفيديوهات التي شاركتها بأن طرح البوم غنائي يتطلب الكثير من الاهتمام. مضيفة: "الألبوم مش مجرد تسجيل أغاني، بل هو رحلة كاملة من اختيار الكلمات والألحان إلى التوزيع النهائي. أحيانًا نظل نعمل على أغنية واحدة لأيام حتى تصل للمستوى الذي أريده".وتابعت ممازحة زوجها: "والأجمل ما في الموضوع وتسجيل الصوت و الـ edit ، وكل ما ينزل ألبوم نقول شو رح تقدم أفضل من الألبوم السابق وكل الشغل صار تحت إشراف أحلام.من جانبه، عبّر مبارك عن فخره الكبير بجهود أحلام قائلاً: "أحلام شغوفة بكل تفصيلة. أنا أشوف كيف تتعب وتسهر عشان تقدم عمل يليق بجمهورها الكبير. بصراحة، الألبوم هذا فيه أشياء غير عادية".وتابع: "هذا الألبوم فيه عودة الى التسعينات وكل شيء حلو من الديكور وغيره من الأمور التقنية، متوجها لزوجته بالقول: "اليوم أنت في أعلى السلم الذي صعدتيه دردجة درجة ، وتنزلين منه و اجمل ما في الموضوه هو التصوير واليوم أنتي في أعلى الدرحاتوذكرت أحلام أن هناك خبرة 30 سنة وسألت مبارك عن رأيه فيما يتعلق بالأغنيات المصورة ليجيبها: " كلها رائعة ومركزا على أغنية ستحمل عنوان "ما أنساك".وتابع: "الجمهور متحمس بشكل كبير، والكل يسأل عن الأغنية و يتوقعون أن تكون ترند، حتى أحلام اعتبرتها من الأغنيات التي ستكون قصتها مختلفة عن باقي القصص، مذكرة زوجها بأنها كانت تراه لاول مرة و هو يبكي بعيدا عن عزاء والدته الراحلة. (ET بالعربي)