رغم الانفصال... بن أفليك يهدي جينيفر لوبيز هدية عاطفية في الكريسماس

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رغم انفصال بن أفليك وجينيفر لوبيز، إلا أن أفليك اختار أن يوجه رسالة ودية إلى لوبيز عبر هدية خاصة بمناسبة موسم الأعياد. الهدية، التي حملت طابعاً عاطفياً، أثارت بعض التكهنات حول إمكانية عودة العلاقة بينهما، إلا أن العديد من التقارير الصحفية نفت تلك الشائعات.قرر بن أفليك إهداء جينيفر لوبيز هدية مميزة في موسم الأعياد، وهي عبارة عن كتاب نادر يحمل توقيع الممثل الأسطوري مارلون براندو، الذي يعد من الفنانين المفضلين لدى لوبيز. أفليك شوهد وهو يشتري الكتاب من متجر Mystery Pier Books في هوليوود، في لفتة عاطفية تعكس عمق العلاقة بينهما، رغم انفصالهما.الهدية كانت تحمل قيمة معنوية خاصة، حيث استلهمت لوبيز تصميم بدلتها الشهيرة في سوبر بول من مارلون براندو، مما جعل اختيار الكتاب من قبله مدروسًا بعناية فائقة. ومع ذلك، نفى مصدر مقرب من الثنائي صحة الشائعات التي تم تداولها حول احتمال عودة علاقتهما، مؤكدًا أن تبادل الهدايا كان مجرد لفتة ودية بمناسبة الأعياد، وليس محاولة لإحياء العلاقة العاطفية.المصدر نفسه أشار إلى أن معظم الهدايا التي تم تبادلها بين أفليك ولوبيز كانت بسيطة وغير باهظة الثمن، وركزت على إهداء الأطفال هدايا خاصة. ورغم استمرار إجراءات الطلاق بينهما، فإن تلك الهدايا كانت تعبيرًا عن الاحترام المتبادل والحفاظ على علاقة ودية بين الطرفين.كما حرص الثنائي على الاجتماع لتناول الغداء معاً بمناسبة الاحتفالات بالكريسماس. ووفقاً لموقع DailyMail.com، تم اللقاء في Soho House في ويست هوليوود، كاليفورنيا، قبل عيد الميلاد. وقد أظهرت الصور المنشورة من قِبل صحيفة The New York Post أن لوبيز وأفليك لم يكونا بمفردهما، حيث حضر الغداء أيضًا والدة لوبيز وابنها ماكس، بينما كان ابنها الآخر، إيمي، موجودًا أيضًا.في وقت لاحق، نشرت لوبيز مقطع فيديو من احتفالها بعيد الميلاد، حيث ظهرت بجوار مدفأة مشتعلة وأطفالها في الخلفية وهم يزينون شجرة عيد الميلاد الكبيرة. وكتبت لوبيز في الفيديو: "عيد ميلاد سعيد لكم ولأحبائكم". ولم يظهر أفليك في هذا الفيديو.أما في يوم عيد الميلاد، نشرت لوبيز فيديو آخر يظهر أداءها على المسرح، مع تعليق على صفحتها في إنستغرام: "آمل أن يحصل الجميع على زوج جديد من أحذية لوبوتان أو أي شيء تشتهيه قلوبكم… عيد ميلاد سعيد".رغم انفصالهم بعد عامين فقط من الزواج، لا يزال بن أفليك وجينيفر لوبيز يحافظان على علاقة ودية قائمة على الاحترام المتبادل. يظهران معًا بين الحين والآخر في مناسبات عائلية، مما يعكس التزامهما باستمرار علاقة هادئة وصحية، بعيدًا عن أي توترات. (نواعم)