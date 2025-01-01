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المرأة
بالصور: نيكول سابا تختتم العام بحفل كامل العدد
Lebanon 24
01-01-2025
|
07:57
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أحيت النجمة اللبنانية نيكول سابا مساء أمس (الثلاثاء)، حفل رأس السنة بنادي هليوبوليس الشروق بالقاهرة بحضور كامل العدد؛ لتختتم عامًا من النجاحات التي حققتها في 2024، وإعلانها عن مفاجآت مميزة خلال العام الجديد.
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حرصت نيكول على الترحيب بالجمهور الذي تفاعل معها بمجرد ظهورها على المسرح، لتبدأ حفلها الغنائي وتقدم مجموعة مميزة من أهم أغانيها الحديثة والسابقة التي أحبها الجمهور ليتفاعل الجمهور بالتصفيق والهتافات كما تفاعلت نيكول مع الجمهور ولبت طلباتهم والأغنيات التي طلبوها منها.
وحرص الجمهور على التواجد في الحفل بكثافة رغم برودة الأجواء، وعقب الحفل تجمهر محبو نيكول حول سيارتها في محاولة لالتقاط الصور معها وبالفعل تفاعلت مع الجمهور وحرصت على التقاط الصور معهم.
ويعد الحفل ختامًا لعام من النجاحات لنيكول، حيث طرحت مجموعة من الأغنيات التي حققت نجاحًا كبيرًا وتصدرت التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنها "الكت كاتي" و"خلصت خلاص" وغيرها" بالإضافة الى عدد كبير من الحفلات الناجحة بمصر وعدد من دول الوطن العربي على مدار العام.
وتحضر نيكول سابا عددًا من المفاجآت لجمهورها خلال العام الجديد، من خلال مجموعة من الأغنيات التي تنوي طرحها على مدار العام، بالإضافة الى تواجدها بدور جديد ومختلف في الموسم الرمضاني القادم بمسلسل "وتقابل حبيب" مع النجمة ياسمين عبد العزيز وعدد كبير من النجوم وتتكتم على تفاصيل الشخصية التي تقدمها خلال رمضان حيث تؤكد أنها جديدة عليها. (لها)
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