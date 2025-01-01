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فنون ومشاهير

إحالة مذيعة مصرية شهيرة للمحاكمة الجنائية.. هذا ما فعلته!

Lebanon 24
01-01-2025 | 12:11
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أحالت جهات التحقيق في مصر، اليوم الأربعاء، البلوغر والمذيعة داليا فؤاد وشخص آخر يحمل جنسية أجنبية إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الاتجار في مخدر GHP، المعروف بمخدر "اغتصاب الفتيات".

ووجهت النيابة العامة للمذيعة المصرية وشريكها الأجنبي ثلاث تهم، تتعلق بتجارة المخدر، بالإضافة إلى تهمة استهداف الشباب لترويج المخدر في منطقة التجمع الشرقي بالقاهرة، وكذلك تهمة تهريب المواد المخدرة وتسهيل دخولها إلى البلاد بغرض التوزيع.
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وكانت النيابة العامة في التجمع الخامس قد قررت في وقت سابق حبس فؤاد على ذمة التحقيقات بعد اتهامها بحيازة المواد المخدرة. وقد أنكرت المذيعة التهم المنسوبة إليها، مؤكدة عدم صلتها بالعقار المخدر GHP الذي تم ضبطه معها.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على فؤاد بعد اكتشاف تهريبها بالتعاون مع الشخص الأجنبي للمخدر داخل عبوات تم وضع ملصقات لإحدى شركات النظافة عليها، وذلك بهدف الترويج للمخدر بين أوساط الشباب وتحقيق أرباح مادية.

وفي بيان سابق، ذكرت وزارة الداخلية أن المعلومات والتحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، كشفت عن قيام أحد العناصر الإجرامية، الذي يحمل جنسية إحدى الدول ويقيم في دائرة قسم شرطة التجمع الخامس، بالاتجار في مخدر GHP. وأوضحت التحريات أنه كان يشتري المخدر من موقع إلكتروني في إحدى الدول ثم يشحنه لدولة أخرى قبل تهريبه إلى مصر داخل عبوات ملصقة بشعار إحدى شركات النظافة، وذلك لتمويه عملية التهريب.

وأضاف البيان أنه عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بحوزته 180 لتراً من المخدر، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي. كما تم تحديد وضبط إحدى المتعاملات معه، وهي صانعة محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي لديها معلومات جنائية، وتقوم بترويج المخدر بين الشباب مقابل أجر مادي. وتم العثور بحوزتها على زجاجة تحتوي على كمية من مادة GHP المخدرة وعدد من الأقراص المخدرة. (روسيا اليوم)

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