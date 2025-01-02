وفاة جوسلين وايلدنشتاين... "المرأة القطة" والمعروفة بإدمانها على التجميل

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توفيت جوسلين ويلدنشتاين، المعروفة بلقب "المرأة القطة" بسبب ملامحها الشبيهة بالقطط التي نتجت عن عمليات التجميل.وبحسب تقرير مجلة باريس ماتش، توفيت في قصر بباريس بالأمس الثلاثاء إثر تعرضها لانصمام رئوي عن عمر يناهز 84 عامًا.وكانت الراحلة قد اشتهرت بمظهرها الفريد الذي كان نتيجة لعدة عمليات تجميل جراحية على مر السنين. وتزوجت جويسلين من الملياردير أليك وايلدنشتاين في 1978، وأصبح طلاقهما في 1999 من أبرز القضايا الإعلامية التي جذبت الاهتمام العالمي.جوسلين حصلت على 2.5 مليار دولار و100 مليون دولار سنويًا لمدة 13 عامًا بعد تسوية طلاقها. ومع ذلك، في 2018 تقدمت بطلب لحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11، مدعية أن رصيدها البنكي كان صفرًا.وبدأت جويسلين عملياتها الجراحية في أواخر السبعينات، حيث أجرت عملية رفع جفونها، وتكهن الكثيرون بأنها كانت تسعى لتغيير شكل عينيها لتصبح مثل عيون الوشق، الذي كانت تحتفظ به كحيوان أليف. ورغم اعترافها بإجراء بعض العمليات، أكدت أنها لم تكن بمقدار ما تم الترويج له في وسائل الإعلام. (ET بالعربي)