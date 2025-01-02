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المرأة
حملها على ظهره.. إعلاميّة "الجديد" لزوجها: "أيامك صعبة" (صورة)
Lebanon 24
02-01-2025
|
07:00
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نشرت مراسلة قناة "الجديد" ريف عقيل صورة عبر خاصية الستوري عبر حسابها على "انستغرام" برفقة زوجها كمال حيدر بمناسبة حلول العام الجديد وهو يحملها على ظهره.
وعلّقت ريف على الصورة بالقول: "مش سهلة تلاقي مين يحملك.. جاييك ايامك صعبة".
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