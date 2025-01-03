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المرأة

بغاية الجمال... شاهدوا آخر صورة لطليقة الفنان وائل كفوري

Lebanon 24
03-01-2025 | 07:16
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نشرت أنجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كفوري صورة جديدة لها عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام".
 
 
وظهرت بشارة برفقة صديقة لها خلال إحدى السهرات، وبدت كعادتها بغاية الجمال. (رصد لبنان 24)
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