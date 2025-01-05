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المرأة

دنيا سمير غانم ترد لأول مرة على أخبار حملها

Lebanon 24
05-01-2025 | 16:15
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نفت الفنانة دنيا سمير غانم ما تردد مؤخرًا من أخبار حول حملها في طفلها الثاني من زوجها الإعلامي رامي رضوان. وأكدت في تصريحات صحفية على هامش العرض الأول لمسرحيتها "مكسرة الدنيا"، التي انطلقت عروضها مساء أمس (الجمعة) ضمن فعاليات موسم الرياض، أن تلك الأنباء غير صحيحة، مضيفة أنها تتمنى أن تتحقق هذه الأمنية في المستقبل.
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وقالت دنيا: "هذه أخبار غير صحيحة لكني أتمنى أن يحدث ذلك".

وأعلنت دنيا أيضًا عن مشاركتها في دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "عايشة الدور"، مشيرة إلى أنها ستبدأ التصوير مباشرة بعد الانتهاء من عرض مسرحيتها، التي ستستمر حتى السابع من يناير الجاري.
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