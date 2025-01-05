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المرأة

ايناس مكي ترد على خبر خلافها مع شقيقها

Lebanon 24
05-01-2025 | 23:00
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ردت الفنانة إيناس مكي على الشائعات التي تطال علاقتها بشقيقها النجم النجم أحمد مكي، ونفت وجود أي خلافات بينهما.

وأكدت الفنان المصرية أن ما ينتشر ليس إلا "إشاعة إن فيه خناقة، وإن فيه بيننا مشاكل الكلام ده مش مظبوط، يا أخوانا هو ضهري هو سندي هو أخويا، وأخويا مش مجبر أنه يشغلني، والناس بتفكر أن طالما كده يبقى فيه خناقة واحنا منطق الوساطة ده مش عندنا والله، ومش عارفة اذا كان ده عند كل الناس أو لأ، بس إحنا بطبيعتنا إن أنا مبتعداش حتة في حياته، وهو ميتعداش حتة في حياتي، والفكرة مش أنا وهو بس، إحنا الـ 5 إخوات كده".
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وأضافت خلال استضافتها في برنامج "قعدة ستات": "زمان كان طلع عليا إشاعة أنا ومجموعة من الفنانات، إني مرفوع عليا قضية، ودا كلام أنا مقبلتش بيه لأنه يمس الشرف والسمعة، وفيه شخص بعتلي وقالي أنا متأكد إن انتي ودي مش إشاعة، ورديت عليه قلتله القضاء ما بينا ورفعت عليه قضية". (لها)
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