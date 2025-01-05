ايناس مكي ترد على خبر خلافها مع شقيقها

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ردت الفنانة إيناس مكي على الشائعات التي تطال علاقتها بشقيقها النجم النجم أحمد مكي، ونفت وجود أي خلافات بينهما.وأكدت الفنان المصرية أن ما ينتشر ليس إلا "إشاعة إن فيه خناقة، وإن فيه بيننا مشاكل الكلام ده مش مظبوط، يا أخوانا هو ضهري هو سندي هو أخويا، وأخويا مش مجبر أنه يشغلني، والناس بتفكر أن طالما كده يبقى فيه خناقة واحنا منطق الوساطة ده مش عندنا والله، ومش عارفة اذا كان ده عند كل الناس أو لأ، بس إحنا بطبيعتنا إن أنا مبتعداش حتة في حياته، وهو ميتعداش حتة في حياتي، والفكرة مش أنا وهو بس، إحنا الـ 5 إخوات كده".