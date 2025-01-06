Advertisement

المرأة

"ربنا وحده نجاني".. فنانة شهيرة تنجو من جلطة في القلب هذا ما حصل معها (صورة)

Lebanon 24
06-01-2025 | 02:21
A-
A+
Doc-P-1301833-638717527472992136.jpg
Doc-P-1301833-638717527472992136.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الفنانة المصرية إيناس عز الدين مؤخرا عن نجاتها من جلطة في القلب، ما أثار قلق جمهورها عليها.
 
Advertisement
 
 
 
ونشرت عز الدين عبر حسابها الخاص في "فيسبوك" منشوراً قالت فيه: "ربنا وحده اللي نجّاني الفجر من جلطة بالقلب والحمد لله إني انتبهت إنها بداية جلطة ولحّقت نفسي الزعل بيعتصر القلب والروح".

وكشفت إيناس عن وضعها الصحي بالوقت الحالي، قائلةً في تصريحات صحافية: "الموضوع كان بسبب حزن كبير، فجأة حسّيت بنغزة شديدة في قلبي وشبه توقف في ذراعي الأيسر مع تقل في حركة ذراعي الأيمن".
وأضافت: "نُقلت إلى المستشفى على الفور، وأنا كنت متوقعة إنها بداية جلطة في القلب، لكني أصبحت بصحة أفضل بالوقت الحالي بسبب بعض الأدوية".(لها)






تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
04:11 | 2025-01-06
01:40 | 2025-01-06
00:10 | 2025-01-06
23:00 | 2025-01-05
16:15 | 2025-01-05
14:07 | 2025-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24