"ربنا وحده نجاني".. فنانة شهيرة تنجو من جلطة في القلب هذا ما حصل معها (صورة)

أعلنت الفنانة المصرية إيناس عز الدين مؤخرا عن نجاتها من جلطة في القلب، ما أثار قلق جمهورها عليها.

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ونشرت عز الدين عبر حسابها الخاص في "فيسبوك" منشوراً قالت فيه: "ربنا وحده اللي نجّاني الفجر من جلطة بالقلب والحمد لله إني انتبهت إنها بداية جلطة ولحّقت نفسي الزعل بيعتصر القلب والروح".



وكشفت إيناس عن وضعها الصحي بالوقت الحالي، قائلةً في تصريحات صحافية: "الموضوع كان بسبب حزن كبير، فجأة حسّيت بنغزة شديدة في قلبي وشبه توقف في ذراعي الأيسر مع تقل في حركة ذراعي الأيمن".

وأضافت: "نُقلت إلى المستشفى على الفور، وأنا كنت متوقعة إنها بداية جلطة في القلب، لكني أصبحت بصحة أفضل بالوقت الحالي بسبب بعض الأدوية".(لها)













