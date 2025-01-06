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المرأة

بعد 6 أشهر على زواجها.. هل تنتظر دانييلا رحمة حدثا سعيداً؟

Lebanon 24
06-01-2025 | 04:11
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تُشارك الممثلة دانييلا رحمة في رمضان المقبل من خلال مسلسل "نَفَس" الذي تخوض بطولته برفقة نجمي الدراما السورية معتصم النهار وعابد فهد، ويشرف على إنتاجه صادق الصباح.

وكشفت دانييلا أنّ أكثر ما جَذبها للمسلسل هو النص القوي، والفكرة الجديدة، بالإضافة لدورها الفريد في المسلسل الذي لم تخضه من قبل، ممّا سَاهَم في جَذبها للموافقة على البطولة.
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وأشارت دانييلا رحمة إلى أنّ جمال الشكل الخارجي والمظهر ليسا وحدهما ما يضمنان نجاح الممثلة بل يفتحان الباب لها، مؤكدة أنّ الموهبة هي الأصل، إضافة إلى العمل الدؤوب والمتواصل مع الاستمرارية الفنية.

وعن انتظارها لحدث سعيدٍ، لم تخفِ دانييلا اشتياقها لمشاعر الأمومة في الوقت الحالي، خاصة أنّه مر على زواجها 6 أشهر من الفنان السوري ناصيف زيتون، معتبرة إياه "حلماً كبيراً بالنسبة لها، وقد أصبحت أقرب إليه الآن"، ولكنها أجلت هذا الموضوع  في الوقت الحالي؛ بسبب انشغالها بالتصوير والتحضير للمسلسل الرمضاني لدراما 2025.(نواعم)

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