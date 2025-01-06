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المرأة
"قاسية".. فنانة شهيرة تتحدث عن تجاربها الشخصية مع التحرش!
Lebanon 24
06-01-2025
|
16:00
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كشفت الفنانة بشرى، في حديثها لقناة "العربية" عن سر انجذابها للمشاركة في فيلم "آخر الخط"، قائلة: "إن أكثر ما جذبني هو فكرته المختلفة"، حتى إنها شاركت به بدون أي مقابل مادي دعما له، فالفيلم يدعم قضايا مختلفة ومهمة في المجتمع المصري من خلال قصص تحدث داخل وسائل المواصلات وأهمها التحرش ضد الفتيات.
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وأضافت بشرى أن الفيلم تجربة مختلفة للغاية، وقد أعجبها جدا هي وباقي الفنانين المشاركين، فهو فانتازيا مختلفة، كما أنه ليس بالطويل أو القصير فمدته لا تتجاوز ساعتين.
واستطردت في حديثها عن الفيلم قائلة إنها تحب دعم زملائها سواء كان ماديا أو معنويا، خاصة لو كانت الأفلام تناقش قضايا مهمة وغير تقليدية، والمخرج محمد السعدني صديق لهم وأحبوا جميعا دعمه في تجربته الإخراجية الأولى.
وأكدت بشرى أنها تحب خوض مغامرات جديدة ودخول عوالم لم تدخلها من قبل، لأنه بذلك تكسر الحواجز، فهي معروفة بالجرأة في اختياراتها.
وتحدثت بشرى عن تجاربها الشخصية التي عاشتها في المواصلات العامة والتجارب القاسية التي رأتها بنفسها، لذلك حين عُرض عليها "فيلم 678" الذي تم عرضه في عام 2019 وافقت على الفور حتى تلقي الضوء على هذه المعاناة التي تتعرض لها الفتيات بشكل يومي.
وأضافت أن فيلم آخر الخط يُعد أيضا فكرة مختلفة لذلك وافقت على الفور وسعيدة بهذه التجربة المختلفة والجديدة على السينما المصرية، خاصة أن الفيلم يُعرض على إحدى المنصات الإلكترونية.(العربية)
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