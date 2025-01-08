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المرأة

رداً على أنباء طلبها الطلاق من زوجها.. هذا ما قالته داليا مصطفى

Lebanon 24
08-01-2025 | 01:51
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ردت الفنانة المصرية داليا مصطفى عبر "إنستغرام" على سؤال حول طلبها الطلاق من الفنان شريف سلامة. وقالت داليا: "والله ما طلبت الطلاق.. أنا ست مصرية أصيلة ماطلبش الطلاق بعد زواج 21 سنة.. أنا عندي منه أولاد"، مستغربة من سؤال الكثيرين حول الأمر، حتى من زملاءها في الوسط الفني.
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وظهرت شائعات حول انفصال الثنائي خلال مهرجان القاهرة السينمائي، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأمر، دون أن يصدر أي نفى أو تأكيد من شريف سلامة وداليا مصطفى، خاصة أنهما ثنائي لا يتحدث في الإعلام كثيرا، ومنغلقين على حياتهما الشخصية بشكل كبير، حرصا على أولادهما. (روسيا اليوم) 
 
 
 
 
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