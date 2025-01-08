طرق العناية بالشعر في الشتاء

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لِنواجه الأمر، جميعُنا نرغب في الحصول على مظهر الشعر المثالي الذي لا تشوبه شائبة، والذي تتباهى به نجماتُنا المُفضّلات مثل نانسي عجرم وياسمين صبري ونادين نجيم بكل سهولة. ولكن مع الخيارات التي لا حصر لها ووابلٍ من التوصيات، قد تشعرين بالإرهاق. من أين نبدأ حتى؟ قبل اتخاذ قرارات جذرية (مثل قص شعركِ بالكامل - من فضلكِ لا تفعلي ذلك!)، لماذا لا تبدئين ببعض العلاجات البسيطة في المنزل؟ الدكتورة شروتي كاكار، طبيبة الأمراض الجلدية التجميلية، تُقدّم لكِ أفضل النصائح للعناية بالشعر في المنزل لمساعدتكِ في الحصول على شعر صحي وجاهز للظهور على "إنستغرام" طوال العام.الشامبو: الخطوة الأولى نحو روتين جيد للعناية بالشعرتبدأ أساسيات أي روتين رائع للعناية بالشعر بالشامبو المناسب. يمكن الشامبو القاسي الذي يحتوي على مواد كيميائية قوية أو كبريتات أن يُجرّد فروة رأسكِ وشعركِ من الزيوت الطبيعية، ممّا يجعل خصلات شعركِ جافة وهشّة وعُرضة للتلف. للحفاظ على فروة رأس صحية وشعر قوي ولامع، ابدئي روتينكِ بشامبو لطيف على كلٍ من فروة الرأس والشعر.طريقة الاستخدام:عند اختيار الشامبو، ابحثي عن التركيبات المُدوّن عليها "خالية من الكبريتات" أو "لفروة الرأس الحساسة". الكبريتات، الموجودة عادةً في مُعظم أنواع الشامبو، هي مواد خافضة للتوتر السطحي تُنتج الرغوة، ولكنها قد تُزيل أيضاً الزيوت المهمة جداً التي تُحافظ على ترطيب شعركِ وحمايته. باستخدام شامبو لطيف وخالٍ من الكبريتات، سيشكركِ شعركِ من خلال البقاء رطباً وناعماً ولامعاً!استخدام البلسم بعد الشامبو ضرورة لا يمكن تجاهلهاكم منا يتذكر استخدام البلسم بانتظام بعد غسل الشعر؟ قد يبدو وكأنه خطوة إضافية لا وقت لها، أليس كذلك؟ حسناً، ليس تماماً. يعمل الشامبو على تنظيف شعرك، ولكنه أيضاً يفتح مسام الشعر ويزيل الرطوبة. هنا يأتي دور البلسم لتعويض الرطوبة المفقودة وإغلاق المسام.طريقة الاستخدام:بعد غسل الشعر، اعصري الماء الزائد برفق. طبّقي البلسم على الأطراف بشكل أساسي، حيث يكون الشعر أكثر جفافاً. تجنّبي تطبيقه مباشرةً على فروة الرأس، خصوصاً إذا كان شعرك ناعماً أو دهنياً. اتركي البلسم لمدة 3-5 دقائق على الأقل للسماح له بالتغلغل وترطيب الشعر.نصيحة للمحترفات:يعتبر البلسم، بالنسبة الى الشعر المجعّد أو المتطاير، الذي يُترك على الشعر تغييراً جذرياً. طبّقيه على الشعر الرطب من الجذور إلى الأطراف للحصول على تجعيدات محدّدة وتقليل الهيشان.علاج بالزيت الساخن بعد الشامبو: يوم للعناية المنزلية بالشعرسمعتِ بالتأكيد عن فوائد علاجات الزيت الساخن، لكنها ليست جديدة. لكن هل جرّبتِ علاجاً بالزيت الساخن بعد الاستحمام؟ الشامبو يمكن أن يجرّد شعرك من الزيوت الطبيعية، لذا من المهم إعادة تغذيته على الفور.طريقة الاستخدام:طبّقي كمية سخية من الزيت على الشعر المغسول حديثاً. دلّكي الزيت بلطف في فروة رأسك، ثم وزّعيه حتى الأطراف. لفّي شعرك بمنشفة دافئة لمدة 15-20 دقيقة. يساعد الدفء على فتح مسام الشعر، مما يسمح للمكوّنات المغذية بالتغلغل بعمق. بعد 20 دقيقة، اشطفي شعرك جيداً لتحصلي على شعر صحي ومشرق.العناية بالشعر حسب نوعه: لا يوجد حل يناسب الجميعاختيار الزيت المثالي يشبه اختيار المقهى المفضّل لديك، يتعلق الأمر بالمزيج المناسب! نوع شعرك يحدّد مدى فاعلية بعض الزيوت، لذا فإن تحقيق التوازن المثالي هو المفتاح.كيف تمزجين الزيوت؟للشعر السميك المعرّض للتطاير: اخلطي زيت اللوز مع السمسم وزيت جوز الهند. هذا المزيج سيرطّب الشعر بعمق ويضيف لمعاناً رائعاً.للشعر الناعم: جرّبي مزيجاً من زيت جوز الهند، زيت الخروع، والحنّاء. سيمنحك هذا الحجم والكثافة.شعر مثالي عند الاستيقاظ من النوملعلّكِ شاهدتِ مقاطع "تيك توك" لنساء يلفّن شعرهن بأوشحة حريرية قبل النوم، الأمر ليس مجرد موضة! تساعد هذه الخطوة البسيطة في منع التكسّر الناتج من الاحتكاك، وتقلّل من الهيشان، وتحتفظ بالرطوبة.طريقة الاستخدام:قبل النوم، ضعي كمية صغيرة من زيت الأرغان أو زيت جوز الهند أو البلسم الخفيف. مشّطي شعرك بلطف لتوزيع المنتَج بالتساوي. لفّي شعرك بوشاح حريري أو ضعي غطاء رأس حريرياً.أسرار العناية بالشعرتجنّبي الماء الساخن: الماء الساخن عدو للشعر، فهو يزيل الزيوت الطبيعية. استخدمي ماءً دافئاً أو بارداً للحفاظ على لمعان الشعر.اتبعي نظاماً غذائياً متوازناً: غذّي شعرك من الداخل بتناول الأطعمة الغنية بالبروتين، الحديد، وأحماض أوميغا-3.امنحي شعرك استراحة: الحد من استخدام أدوات التصفيف الحرارية يعزّز صحة شعرك.أخيراً، أنتِ لست بحاجة لإنفاق ثروة للحصول على شعر مثالي. بقليل من الوقت والرعاية، يمكنكِ تحقيق شعر صحي ولامع في منزلك. (اليوم السابع)