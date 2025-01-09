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المرأة

نجوى كرم تستعدّ لحفلها في سلطنة عُمان و"يلعن البعد" تواصل تصدّرها

Lebanon 24
09-01-2025 | 05:57
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تستعد "شمس الأغنية اللبنانية"، الفنانة اللبنانية نجوى كرم للحفل الجماهيري الذي ستحييه في سلطنة عُمان بالعاصمة مسقط، على مسرح مدينة العرفان في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض في 24 كانون الثاني الجاري. وستجدّد نجوى من خلال هذا الحفل لقاءها مع الجمهور الخليجي والعربي في السلطنة، حيث أعدّت مجموعة كبيرة من أرشيف أغنياتها لتقديمها برفقة فرقتها الموسيقية. والحفل من تنظيم شركة "مومنتس إيفنتس".
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من جهة أخرى، لا تزال أغنية "يلعن البعد" تتصدّر المنصات الغنائية في العديد من المواقع، محققةً نِسب مشاهدات عالية وتفاعلاً كبيراً من الجمهور. الأغنية تتميز بإحساسها العالي وكلماتها المؤثرة التي تتناول الاشتياق والبعد بين الأحبّة. وقد تجاوز عدد مشاهداتها في موقع "يوتيوب" الـ 6 ملايين مشاهدة، إلى جانب ملايين المشاهدات على منصات مثل "تيك توك".

وقد طرحت نجوى كرم أغنية "يلعن البعد" بنسخة "ريمكس" إلى جانب النسخة الأصلية، وحظيت بتفاعل كبير خلال أدائها في حفلاتها الأخيرة في الإمارات، بين أبوظبي ودبي.

هذا وأعلنت نجوى كرم أخيراً عن جولتها العربية والعالمية، حيث أنهت حفلاتها في أبوظبي ودبي، وستتوجه بعد حفل مسقط إلى العاصمة الهولندية أمستردام في 8 شباط 2025، حيث ستقدّم حفلاً للجمهور العربي والأوروبي في قاعة الحفلات الموسيقية HET CONCERTGEBOUW، لتواصل لقاءها مع جمهورها العربي في كل أنحاء العالم. (لها)
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