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ظهرت درة في الجلسة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بلوزة وشورت قصير باللون الأسود، مما لاقى إعجاب متابعيها.وانهالت عليها التعليقات من محبيها، مثل: "قمر ما شاء الله يا حببتي"، "تجنني"، "إيه الجمال ده"، "الجمال التونسي"، "أميرة تونس"، بالإضافة إلى "جمال وشياكة".