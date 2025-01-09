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المرأة
بـ"شورت قصير".. ممثلة شهيرة تخطف الأنظار في إطلالتها الأخيرة (صور)
Lebanon 24
09-01-2025
|
23:00
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شاركت الممثلة التونسية درة أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام".
ظهرت درة في الجلسة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بلوزة وشورت قصير باللون الأسود، مما لاقى إعجاب متابعيها.
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وانهالت عليها التعليقات من محبيها، مثل: "قمر ما شاء الله يا حببتي"، "تجنني"، "إيه الجمال ده"، "الجمال التونسي"، "أميرة تونس"، بالإضافة إلى "جمال وشياكة".
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