Advertisement

المرأة

بعد انتخاب جوزيف عون رئيساً للجمهورية.. اليكم ما نشرته نوال الزغبي

Lebanon 24
10-01-2025 | 05:20
A-
A+
Doc-P-1304102-638721084798210494.jpg
Doc-P-1304102-638721084798210494.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد انتخاب العماد جوزيف عون كرئيس جديد للجمهورية، شاركت الفنانة نوال الزغبي رسالة تهنئة للبنان عبر حسابها على منصة إكس.
وجاء في رسالة نوال الزغبي: "مبروك لنا جميعا.. مبروك للبنان رئيسه الجديد العماد جوزيف عون.. على أمل أن يكون عهد الازدهار والسلام واستعادة لبنانا كما عرفه العالم أجمع بلد الريادة والثقافة والفنون". 
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:48 | 2025-01-10
06:35 | 2025-01-10
04:25 | 2025-01-10
02:42 | 2025-01-10
00:10 | 2025-01-10
23:00 | 2025-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24