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المرأة
بعد انتخاب جوزيف عون رئيساً للجمهورية.. اليكم ما نشرته نوال الزغبي
Lebanon 24
10-01-2025
|
05:20
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بعد انتخاب العماد جوزيف عون كرئيس جديد للجمهورية، شاركت الفنانة نوال الزغبي رسالة تهنئة للبنان عبر حسابها على منصة إكس.
وجاء في رسالة نوال الزغبي: "مبروك لنا جميعا.. مبروك للبنان رئيسه الجديد العماد جوزيف عون.. على أمل أن يكون عهد الازدهار والسلام واستعادة لبنانا كما عرفه العالم أجمع بلد الريادة والثقافة والفنون".
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