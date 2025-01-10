يارا تتوجه للبنان بالدعاء وهذا ما تمنته!

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توجهت الفنانة يارا بالدعاء لبلدها لبنان وشعبه وذلك بعد انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية.وكتبت يارا في منشور عبر حسابها على إكس: "يا رب تحمي لبنان وتكون هالفترة خير علينا كلنا والإيام اللي جايي خير وأحلى وسلام إلنا وعلى الجميع يااااااا رب الحمدالله يا رب".