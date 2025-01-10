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المرأة

يارا تتوجه للبنان بالدعاء وهذا ما تمنته!

Lebanon 24
10-01-2025 | 10:35
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توجهت الفنانة يارا بالدعاء لبلدها لبنان وشعبه وذلك بعد انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية.
وكتبت يارا في منشور عبر حسابها على إكس: "يا رب تحمي لبنان وتكون هالفترة خير علينا كلنا والإيام اللي جايي خير وأحلى وسلام إلنا وعلى الجميع يااااااا رب الحمدالله يا رب". 
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