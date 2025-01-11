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المرأة

مذيعة الـ"أم تي في" عن إشكال بولا يعقوبيان وسليم عون: "ممنوع هالمسخرة وهالوطاوة بالتفكير"

Lebanon 24
11-01-2025 | 06:00
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علّقت مُقدّمة البرامج في الـ"أم تي في" رانيا زيادة أشقر على الإشكال الذي حصل بين النائبة بولا يعقوبيان، والنائب سليم عون خلال جلسة إنتخاب رئيس الجمهوريّة يوم الخميس الماضي.
 
 
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وقالت أشقر: "أنا بدعم كلّ كلمة عم بتقولا بولا مش لأن هي بالذات، أنا ما بتهمني السياسة ولا مين، بمهني توصل هل رسالة بقا، مش كلّ إمرأة بتوصل يعني هي ساقطة وعاهرة وبلا دماغ، لا بعتذر، فيا المرا تكون معلمة وذكية ومجتهدة أكبر من مية رجل متل هالسافل اللي حكي، عيب بقا!".
 
 
وأضافت: "متل ما السيّدات بيسكتو عن حياة الرجال الوسخة والتحرش وأمراضن النفسيّة وهوسن بالنسوان، هني كمان ما بيخصن بحياة الناس الشخصيّة والجنسيّة طالما لا بتضر فين ولا بحدا!".
 
 
وختمت رانيا بالقول: "ممنوع اليوم بالـ2025 هالمسخرة وهالوطاوة بالتفكير". (رصد لبنان 24)
 
 
 
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